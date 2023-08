Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. est le 1er groupe sidérurgique chinois. L'activité s'organise autour de 2 pôles : - fabrication de produits d'aciers et de produits spéciaux : aciers au carbone (bobines d'aciers laminés à chaud et à froid, tôles revêtues, poutrelles, ronds à béton, aciers marchands, fils machines, fils de sciage, palplanches, rails de transports en commun, etc.), aciers inoxydables (produits plats et longs inoxydables, feuillards en inox de précision, etc.) et produits spéciaux (tuyaux et tubes, produits plats en alliage de nickel, plaques spéciales en acier inoxydable, etc.) ; - vente de produits d'aciers et de produits spéciaux. Les produits du groupe sont essentiellement destinés aux secteurs de l'aéronautique, de l'automobile, de l'électroménager, de la construction et de l'emballage.

Secteur Acier