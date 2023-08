Baozun Inc est une société holding dont l'activité principale consiste à fournir des solutions de commerce électronique de marque. La société se concentre sur la fourniture de solutions intégrées de commerce électronique de marque à ses partenaires de marque, y compris des solutions de technologie de l'information (TI), l'exploitation de magasins en ligne, le marketing numérique, les services à la clientèle, ainsi que l'entreposage et l'exécution des commandes. La société opère selon trois modèles commerciaux : le modèle de distribution, le modèle de frais de service et le mode de consignation, en fonction des différents besoins de ses partenaires de marque. L'entreprise fournit des solutions omnicanales dans les magasins officiels des marques, sur les marchés en ligne, tels que Tmall, JD.com et Pinduoduo, et sur les canaux de médias sociaux, tels que WeChat Mini Programs et RED (Xiaohongshu), ainsi que sur les plateformes émergentes de diffusion en direct et de vidéos courtes, telles que Douyin et Kuaishou.

Secteur Internet