Bapcor Limited est une société australienne qui fournit des pièces détachées, des accessoires, des équipements, des services et des solutions pour les véhicules. Ses segments comprennent le commerce, le commerce de gros spécialisé, le commerce de détail et la Nouvelle-Zélande. Le segment Commerce est un distributeur de pièces détachées et de solutions d'équipement pour le marché du commerce. Il comprend les unités commerciales Burson Auto Parts, Precision Automotive Equipment et Independents en Australie, ainsi que les activités en Thaïlande. Son segment Specialist Wholesale comprend la distribution en gros spécialisée et les canaux de réseau qui se concentrent sur un secteur automobile spécifique, tels que AAD, BaxtersMTQ, Bearing Wholesalers, Roadsafe, Diesel Distributors, Federal Batteries, JAS, Premier Auto Trade, Toperformance, Truckline et WANO. Le secteur de la vente au détail comprend les activités d'Autobarn, d'Autopro, de Midas, d'ABS et d'Opposite Lock. Le segment Nouvelle-Zélande comprend les activités de Brake & Transmission (BNT), Autolign et HCB Technologies.