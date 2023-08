Bapcor Limited est un fournisseur australien de pièces détachées, d'accessoires, d'équipements, de services et de solutions pour les véhicules. La société compte quatre segments. Le segment commercial est un distributeur de pièces détachées et de consommables automobiles aux ateliers professionnels pour l'entretien et la réparation des véhicules de tourisme et commerciaux ; d'équipements d'atelier automobile, tels que des palans pour véhicules et des équipements de balayage, y compris l'entretien de l'équipement ; et d'accessoires automobiles et de produits d'entretien pour les propriétaires de véhicules bricolés. Le segment des grossistes spécialisés comprend AAD, Bearing Wholesalers, Baxters/MTQ, Roadsafe, JAS Oceania, Premier Auto Trade, Federal Batteries, Diesel Distributors et AADi, ainsi que le groupe de pièces détachées pour camions commerciaux comprenant Truckline et WANO. Le segment de la vente au détail comprend les marques Autobarn, Autopro et Opposite Lock, ainsi que les marques de services d'atelier Midas et ABS. Le segment de la Nouvelle-Zélande comprend les activités de commerce et de vente en gros spécialisée basées en Nouvelle-Zélande.