Barbara Bui est spécialisé dans la création et la commercialisation de vêtements féminins haut de gamme et d'accessoires (chaussures et sacs). Les lignes de vêtements et d'accessoires ont un positionnement unique dans l'univers du luxe. Les collections sont diffusées dans les boutiques Barbara Bui implantées à Paris, à Milan, à New York, à Los Angeles, à Moscou, à Monaco et à Beyrouth, et via un réseau de points de vente multimarques sélectifs en France et à l'étranger. Le CA par type de magasins se répartit comme suit : - boutiques détenues en propre (52,2%) ; - boutiques multimarques (47,8%). La répartition géographique du CA est la suivante : France (74,7%), Pays de l'Est (4,4%), Europe (12,4%), Etats-Unis et Canada (4,1%) et Afrique et Moyen Orient (4,4%).

Secteur Habillement et accessoires