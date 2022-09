Barbara Bui : RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2022

Principaux indicateurs

En K€ S1 2022 S1 2021 Variation Chiffre d'affaires 5 001 3 785 +32% Marge Brute 3 176 2 226 +43% Taux de marge brute 63,5% 58,8% +4,7 pts Résultat opérationnel courant -1 309 -1 198 -9% Résultat opérationnel -1 261 -1 182 -7% Résultat net part du Groupe -757 -1 030 +27%





Les comptes consolidés du 1er semestre 2022 ont été approuvés par le Conseil d'administration qui s'est réuni le 29 septembre 2022. Les comptes ont fait l'objet d'une revue limitée par les Commissaires aux comptes.



FORTE CROISSANCE DE l'ACTIVITÉ

Le chiffre d'affaires consolidé au 30 juin 2022 du Groupe Barbara Bui enregistre une croissance de 32% par rapport à la même période en 2021.

Cette performance est principalement due à la reprise de l'activité Retail. En effet, la fréquentation du flag-ship avenue Montaigne n'est plus impactée par les travaux effectués dans son immeuble et le nouveau point de vente Carrefour Croix-Rouge commence à trouver son rythme de croisière. Ainsi, le réseau boutiques en propre affiche une progression de 63% par rapport au 1er semestre 2021.

L'activité e-commerce poursuit sa dynamique et s'inscrit en croissance de 12% par rapport au 1er semestre 2021.

Le chiffre d'affaires Wholesale est en progression de 4% sur la période malgré un environnement économique dégradé affectant l'activité distribution. La politique de gestion prudente sur les zones à risques a permis au Groupe de ne pas être exposé aux encours clients liés au conflit Russo-Ukrainien.



RETOUR À UN TAUX DE MARGE NORMATIF

Au 30 juin 2022, le taux de marge brute s'établit à 63,5% soit une progression de 4,7 pts par rapport au 30 juin 2021. Le Groupe Barbara Bui retrouve, ainsi, son niveau de marge normatif.



UN ARRÊTÉ AU 30 JUIN QUI NE REFÈTE PAS 50% DE L'ACTIVITÉ DE L'ANNÉE

Historiquement, l'arrêté au 30 juin n'est pas représentatif de 50% de l'activité annuelle du Groupe, étant donné la saisonnalité et les livraisons des collections.

Dans ce contexte, le résultat opérationnel courant du Groupe affiche une perte de 1,3 M€ contre 1,2 M€ l'an passé.

Le résultat net part du Groupe s'élève à -0,8 M€ grâce notamment à un résultat financier positif.



AUTOFINANCEMENT DU BFR

Au cours de la période, la plus grande attention a été portée sur le contrôle de l'évolution du Besoin en Fonds de Roulement de l'activité. Ainsi, la campagne de production réalisée pour la collection Hiver 2022 a été intégralement autofinancée. En conséquence, la trésorerie au 30 juin 2022 s'élève à 0,3 M€.

La dette financière est uniquement constituée par les Prêts Garantis par l'État, obtenus en avril 2020.



PERSPECTIVES ET STRATÉGIE

Malgré la guerre en Ukraine, les carnets de commandes des collections Hiver 2022 et Eté 2023 sont en nette progression par rapport aux saisons N-1 ; grâce, notamment, au retour en présentiel des distributeurs étrangers.

Le Groupe poursuit sa stratégie d'investissements consacrés au développement de son activité e-commerce, confortée par la progression du chiffre d'affaires du site de vente en ligne.



MISE À DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2022

Le Groupe Barbara Bui annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son Rapport financier semestriel au 30 juin 2022.

Ce document est consultable en ligne sur son site Internet www.barbarabui.com dans la rubrique Finance/ Rapports Annuels et Semestriels et sur le site www.actusnews.com.

À propos de Barbara Bui

Maison de luxe, Barbara Bui s'impose par un style pur et incisif pour une femme à l'élégance contemporaine et raffinée. Les lignes de vêtements et accessoires Barbara Bui ont un positionnement unique dans l'univers du luxe. Les collections sont diffusées dans nos boutiques Barbara Bui en propre implantées à Paris, sur notre site internet, et via un réseau de points de vente multimarques sélectifs en France et à l'étranger.

Euronext Paris - Compartiment C - Code ISIN : FR0000062788 - Mnémo : BUI

BARBARA BUI

William Halimi

Président-Directeur Général

Tél. 01 44 59 94 00

ACTUS finance & communication

Corinne Puissant

Analystes / investisseurs

Tél. 01 53 67 36 77

cpuissant@actus.fr

© 2022 ActusNews