Barbeque-Nation Hospitality Ltd est une société basée en Inde, dont l'activité principale est l'exploitation d'une chaîne de restaurants décontractés en Inde. La société opère dans le secteur de la mise en place et de la gestion de restaurants. Elle exploite des restaurants en Inde sous les marques Toscano et Cafe. La société propose une variété de viandes, de légumes, de sauces et de condiments. Son menu végétarien comprend des SOUPES, comme la SOUPE AUX TOMATES, des SALADES, comme la SALADE VERTE, la SALADE RUSSE, la SALADE DE PASTA et la CHAT ALOO AUX PEANUTES ; des entrées, telles que la TIKKA DE PANEER TANDOORI, le SHOLEY DAHI KE, la POMME DE TERRE AUX ÉPICES CAJUN, le LÉGUMINEUX GRILLÉ HARIYALI et le CORN CRISPY ; des plats principaux, tels que le MUSHKAN DE SUBJ, le MASALA AU BEURRE DE PANEER, le RIZ PLAIN et le TAMAT DE GOBI ALOO. Son menu non végétarien comprend des SOUPES, telles que la CRÈME DE TOMATES et la SOUPE DE POULET MANCHO ; des ENTRÉES, telles que le GILAFI SEEKH DE MOUTON, les PRAWNS À L'AIL CHILI et le POISSON AU BBQ DE LA CÔTE ; des PLATS PRINCIPAUX, tels que le ROGANJOSH DE MOUTON, le MAKHANI DE MURGH, le ANDA HARA PYAZA et le DUM BIRYANI DE POULET.

Secteur Restaurants et bars