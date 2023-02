Analyse-La concurrence s'intensifie alors que les banques britanniques se battent pour que les bénéfices augmentent plus vite que les coûts.

On s'attendait à ce que les résultats annuels 2022 des quatre plus grands créanciers du pays, publiés la semaine dernière, révèlent une manne de bénéfices, les banques ayant augmenté le taux qu'elles appliquent aux prêts tout en laissant les taux de dépôt bas.

Au lieu de cela, malgré la déclaration de bénéfices robustes, les actions des banques ont largement trébuché car elles prévoient une pression sur les marges, suggérant une intensification de la concurrence pour les dépôts des clients et les affaires de prêts hypothécaires à venir.

"Il se peut que nous ayons vu le pic de la marge", a déclaré mercredi William Chalmers, directeur financier de la plus grande banque nationale britannique, Lloyds.

"... certainement au cours de l'année 2023, nous nous attendons à ce que la marge diminue, reflétant le fait que les prix des prêts hypothécaires sont plus compétitifs, et de même nous nous assurons que nous proposons aux épargnants les bons taux sur leurs produits."

Après une décennie au cours de laquelle les taux sont restés proches de zéro, donnant aux épargnants peu de raisons de transférer leurs soldes chez les concurrents, le saut du taux directeur britannique à 4 % stimule une concurrence jamais vue depuis des années.

Trois des plus grandes banques britanniques - Lloyds, NatWest et Barclays UK - ont vu leurs dépôts combinés chuter de 34,7 milliards de livres (42 milliards de dollars) au cours des trois derniers mois de 2022 seulement, selon une analyse de leurs résultats par Reuters, reflétant en partie une fuite des clients à la recherche de taux plus élevés.

GRAPHIQUE : Les banques britanniques perdent rapidement leurs dépôts https://www.reuters.com/graphics/BRITAIN-BANKS/lgvdkowqbpo/chart.png

Les grandes banques ont été critiquées par les politiciens pour ne pas avoir augmenté les taux d'épargne aussi rapidement que les taux d'emprunt.

Les créanciers sont également confrontés à des appels de la part de militants en faveur d'une taxe exceptionnelle sur leurs bénéfices, comme cela a été le cas dans le secteur de l'énergie, après que certains aient augmenté les primes de leur personnel à un moment où des millions de leurs clients étaient confrontés à une crise du coût de la vie.

"Je pense que les banques craignent de faire face à une intervention politique", a déclaré John Cronin, analyste bancaire chez Goodbody, qui a ajouté que le ton prudent des banques pourrait également refléter la crainte que les charges pour créances douteuses n'augmentent plus vite que prévu.

Les créanciers disent qu'ils ont commencé à répercuter les taux plus élevés sur les épargnants, ajoutant que la rentabilité rebondit après des années de faibles marges. Mais ils doivent encore s'adapter.

HSBC a prévu mardi que les revenus d'intérêts s'élèveraient à au moins 36 milliards de dollars en 2023, soit moins que les prévisions de 37 milliards de dollars, dans un geste qui, selon les analystes, montre que la banque tente de gérer les attentes accrues concernant ses performances.

"Nous n'avons pas vu ces niveaux de taux depuis une décennie, donc nos hypothèses sur la migration des dépôts ne sont pas basées sur des données historiques solides, nous devons évaluer la pression concurrentielle probable sur les dépôts", a déclaré à Reuters Georges Elhedery, directeur financier de HSBC.

RETOUR DE LA COMMUTATION ?

De grands changements dans le marché bancaire britannique, normalement douillet, sont déjà en cours.

Le service britannique de changement de compte courant, qui permet aux clients de passer facilement à une autre banque, a enregistré 376 107 mouvements de ce type au quatrième trimestre 2022, le niveau le plus élevé jamais enregistré.

La pression pour augmenter immédiatement les taux que les banques versent aux épargnants a été intensifiée par les offres numériques des nouveaux venus américains sur le marché, tels que JPMorgan et Goldman Sachs, ont déclaré les cadres des principaux créanciers britanniques.

Les deux banques américaines ont augmenté leurs taux d'épargne en ligne dans les 24 heures suivant la dernière hausse des taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre, pour les porter respectivement à 3 % et 2,8 %.

Une analyse des données du site de comparaison de prix Moneyfacts montre comment les taux de dépôt payés aux épargnants ont augmenté l'année dernière, mais aussi le chemin qu'il leur reste à parcourir pour rattraper la hausse des taux de base et des coûts des prêts hypothécaires.

Le compte d'accès instantané Easy Saver, produit phare de Lloyds, ne rapportait que 0,6 % au 22 février, contre 0,01 % en décembre 2021, selon les données. De même, le compte d'accès instantané Flexible Saver de NatWest proposait 0,65 %, contre 0,01 % sur la même période.

Mais sur la même période, les deux banques ont vu une augmentation de plus de 3 points de pourcentage des taux qu'elles facturent sur les hypothèques à taux variable standard, à 7,49% et 6,74% respectivement, selon les données de Moneyfacts.

HSBC, Barclays et Lloyds n'ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Reuters.

NatWest a renvoyé Reuters à des commentaires antérieurs de la direction selon lesquels elle proposait un soutien proactif aux clients qui en avaient besoin. Lloyds et NatWest ont déclaré qu'ils proposaient tous deux une gamme de produits d'épargne, y compris des produits à terme fixe avec des taux plus élevés.

Contrairement aux taux flottants, qui suivent globalement l'indice de référence de la Banque d'Angleterre, les taux hypothécaires fixes ont commencé à baisser à mesure que la concurrence s'intensifie. Mais la moyenne reste supérieure à 4 %, selon les données de Moneyfacts, et le marché est confronté à des perspectives difficiles.

La Grande-Bretagne est confrontée à des risques de refinancement hypothécaire plus importants que les États-Unis ou la zone euro, car la grande majorité des prêts hypothécaires sont fixés pour cinq ans ou moins, ont déclaré mercredi les analystes de Goldman Sachs.

Les volumes de prêts immobiliers dans l'ensemble du secteur ont plongé entre 1,1 et 1,2 milliard de livres par jour, contre 1,5 milliard de livres en temps normal, a déclaré Lloyds, ajoutant que les prix des maisons allaient probablement baisser de 7 % cette année. (1 $ = 0,8260 livre)