Le marché américain de l'un des types de dette d'entreprise les plus risqués est en train de renaître cette année, les entreprises répondant à la demande des investisseurs pour des actifs permettant de bloquer des rendements élevés pendant plusieurs années avant une baisse attendue des taux d'intérêt.

Les détenteurs de ces obligations, appelées "dettes subordonnées de second rang", sont parmi les derniers à être payés en cas de défaillance et les entreprises peuvent différer le paiement des intérêts.

Ce risque élevé est récompensé par des rendements supérieurs à ceux des obligations de premier rang, pour des échéances pouvant aller jusqu'à 40 ans, bien que les émetteurs remboursent généralement les obligations au bout de cinq ou dix ans.

Comme les actions, ces obligations hybrides occupent un rang inférieur dans la structure du capital d'une entreprise, mais elles ressemblent à des obligations avec des paiements d'intérêts.

Alors que la Réserve fédérale devrait commencer à réduire ses taux d'intérêt dans le courant de l'année, les investisseurs se bousculent pour mettre la main sur des titres qui paieront les niveaux actuels d'intérêts élevés pendant de nombreuses années.

Pour répondre à cette demande, cinq entreprises ont émis cette année pour 4,6 milliards de dollars de titres subordonnés de second rang, et une sixième a été mise sur le marché jeudi. Selon les données de Barclays, ce rythme est nettement plus rapide qu'au cours des deux dernières années, avec 8 milliards de dollars émis pour l'ensemble de l'année 2023.

Bradford Elliott, analyste chez Barclays, estime que les ventes d'obligations subordonnées de second rang pourraient atteindre 15 à 20 milliards de dollars cette année. Depuis octobre, les investisseurs ont injecté un milliard de dollars dans des fonds investissant dans des obligations hybrides.

Ce regain d'intérêt offre aux entreprises une option de financement supplémentaire lorsque la dette arrive à échéance.

UN ATTRAIT CROISSANT

Un changement dans la méthodologie de notation de Moody's le 1er février a rendu les obligations hybrides plus attrayantes pour les entreprises, selon les banquiers et les analystes.

Le mois dernier, Moody's a déclaré qu'elle commencerait à accorder un crédit de 50 % pour les fonds propres lors de la notation de la dette hybride d'une entreprise ou à considérer la moitié de la dette subordonnée d'un émetteur comme des fonds propres, contre 25 % auparavant. Cette décision, qui va dans le même sens que celle de S&P et de Fitch, signifie que les entreprises peuvent utiliser de manière fiable les obligations hybrides pour lever davantage de capitaux sans nuire à leur cote de crédit.

Parmi les émetteurs de dette subordonnée de second rang depuis le début de l'année, NextEra Energy Capital a utilisé une partie du produit pour refinancer des billets de trésorerie à court terme.

Energy Transfer, qui possède et exploite un portefeuille diversifié d'actifs énergétiques, a déclaré avoir refinancé des actions privilégiées, un autre type d'obligation hybride plus risqué que la dette subordonnée de second rang.

Daniel Botoff, responsable mondial de la syndication du marché des capitaux d'emprunt chez RBC Capital Markets, a déclaré que la dette subordonnée de second rang présentait également un avantage fiscal par rapport aux actions privilégiées.

"Il est plus rentable pour les entreprises d'émettre des titres subordonnés de second rang dont les paiements d'intérêts sont déductibles pour refinancer des actions privilégiées imposables qui deviennent rachetables", a déclaré M. Botoff.

FORTE DEMANDE

En raison de la forte demande, les écarts de crédit moyens sur les obligations hybrides des entreprises, ou la prime payée par rapport aux bons du Trésor, se sont resserrés de près de 200 points de base depuis le pic de 523 points de base atteint en octobre, a indiqué M. Elliott.

Les six entreprises qui ont émis des obligations subordonnées cette année ont payé des rendements de 6 à 8 %, soit seulement 150 à 200 points de base de plus que pour leurs obligations de premier rang de rang supérieur.

Autre signe de la fermeté de la demande, Energy Transfer a augmenté son offre en janvier à 800 millions de dollars, contre 500 millions de dollars initialement. Elle a reçu 5 milliards de dollars d'ordres, selon les données d'Informa Global Markets.

Les obligations hybrides sont "sensibles aux conditions macroéconomiques", a déclaré Tim Crawmer, stratège mondial du crédit chez Payden & Rygel. "Elles sont davantage corrélées à l'amélioration de la qualité du crédit et à l'amélioration du sentiment de risque des actions qu'aux taux d'intérêt.