BARCLAYS : en tête de l'indice FTSE 100 grâce à ses bons résultats semestriels

Le troisième trimestre se confirme comme ayant été moins défavorable que prévu pour le secteur bancaire. Après UBS en début de semaine, Barclays vient également de dévoiler une bonne performance trimestrielle. L'action de la banque est ainsi propulsé à la première place de l'indice FTSE 100 grâce à un gain de 6,58% à 111,4 pence.Entre juillet et septembre, la banque britannique a enregistré un bénéfice imposable de 1,147 milliard de livres (1,27 milliard d'euros) contre 246 millions un an auparavant. Il est largement supérieur au consensus de 465 millions compilé par l'établissement bancaire.Cette hausse reflète la chute de 95% des charges pour litiges à 76 millions de livres.Les provisions pour dépréciation de créances ont en revanche augmenté de 32% à 608 millions de livres. Elles sont cependant plus faibles de 36% par rapport au consensus. Sur ce total, 443 millions sont liés à l'impact l'économique du Covid-19.Barclays s'attend à ce que les charges pour dépréciation au second semestre soit sensiblement inférieures à celle du premier semestre. Un message similaire à celui délivré plus tôt cette semaine par UBS.Pour autant, crise sanitaire oblige, les revenus de l'établissement bancaire ont reculé de 6% à 5,2 milliards de livres, tout en s'inscrivant au-dessus des anticipations des analystes de 7%.La banque britannique a pu compter sur les bons résultats de sa banque d'investissement, qui a bénéficié de la volatilité sur les marchés.Le produit net bancaire de cette division a bondi de 11% à 2,9 milliards de livres grâce à la progression de 29% de ses activités de marché à 1,69 milliard de livres.Dans le détail, l'activité de courtage sur les obligations, devises et matières premières a vu ses revenus s'envoler de 23% à 1 milliard de livres. Les revenus des banques américaines dans le courtage FICC ont bondi pour leur part de 25%.Dans le courtage actions, les revenus sont en progression de 40% à 691 millions de livres grâce aux dérivés. Sur ce même métier, les banques américaines ont vu leur activité progresser de 15%.Barclays a souligné avoir significativement augmenté les parts de marché de ses métiers de marché depuis 2017.S'agissant de sa solidité financière, le ratio de fonds propres durs (CET1) de Barclays a augmenté de 40 points de base sur le trimestre à 14,6%.