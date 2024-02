(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont ouvert dans le rouge mardi, les marchés européens n'ayant pas réussi à trouver un élan haussier dans un contexte d'échanges faibles en Asie, et du jour férié de lundi aux Etats-Unis.

L'indice FTSE 100 a ouvert en baisse de 7,57 points, soit 0,1%, à 7 720,93. Le FTSE 250 était en baisse de 51,49 points, 0,3%, à 19 165,41, et l'AIM All-Share était en baisse de 1,89 points, 0,3%, à 754,44.

Le Cboe UK 100 a baissé de 0,1 % à 772,89, le Cboe UK 250 a baissé de 0,3 % à 16 583,62, et le Cboe Small Companies a baissé de 0,1 % à 14 499,28.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en baisse de 0,1 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en baisse de 0,4 %.

La livre sterling était cotée à 1,2582 USD tôt mardi, en légère baisse par rapport à 1,2589 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres lundi. L'euro s'échangeait à 1,0773 USD, en hausse par rapport à 1,0764 USD. Face au yen, le dollar était coté à 150,32 yens, en hausse par rapport à 150,17 yens.

Dans le FTSE 100, Barclays a été de loin le plus performant, avec une hausse de 5,5 %.

"Barclays a l'habitude de donner des nouvelles mitigées - et les résultats d'aujourd'hui ne sont pas différents", a déclaré John Moore, gestionnaire d'investissement principal chez RBC Brewin Dolphin.

Barclays a déclaré que son revenu total en 2023 a augmenté de 1,7 % en glissement annuel, passant de 24,96 milliards de livres sterling à 15,38 milliards de livres sterling, avec une croissance de Barclays UK de 4,5 % à 7,59 milliards de livres sterling. Cependant, le bénéfice avant impôt a chuté de 6,5 %, passant de 7,01 milliards de livres sterling à 6,56 milliards de livres sterling, car la charge de dépréciation du crédit est passée de 1,22 milliard de livres sterling à 1,88 milliard de livres sterling. Au quatrième trimestre, le revenu total a chuté de 3,5 % pour atteindre 5,60 milliards de livres sterling, tandis que le bénéfice avant impôt a chuté de 92 % pour atteindre 110 millions de livres sterling, après des coûts de restructuration de 927 millions de livres sterling.

Pour 2023, le dividende total est passé à 8,0 pence, contre 7,25 pence l'année précédente. La banque prévoit de lancer un autre rachat d'actions d'une valeur de 1,0 milliard de livres sterling, ce qui portera le total des distributions de capital pour l'année à 3,0 milliards de livres sterling, soit une augmentation d'environ 37 % par rapport à 2022. Elle prévoit également au moins 10 milliards de livres sterling de remboursements de capital aux actionnaires entre 2024 et 2025.

Le rendement des fonds propres tangibles de Barclays a chuté à 9,0 % en 2023, contre 10,4 % en 2022, mais la banque vise un RoTE de plus de 10 % en 2024.

"L'acquisition de Tesco Bank semble également être une bonne opération à faible risque en termes de chevauchement, d'économies de coûts et de gain de parts de marché. Barclays est dans une position raisonnable et semble faire preuve d'un optimisme prudent pour l'avenir, mais l'exécution du plan présenté aujourd'hui sera la clé de sa performance", a poursuivi M. Moore de RBC.

Barclays a annoncé qu'elle serait désormais gérée et présenterait des rapports par le biais de cinq divisions opérationnelles ciblées, ce qui lui permettrait de fournir une "information améliorée et plus granulaire" sur ses performances. Elle dévoilera son nouveau plan triennal lors d'une réunion avec les investisseurs plus tard dans la journée.

NatWest a ajouté 1,0 % dans une lecture croisée positive. Lloyds et HSBC ont augmenté respectivement de 0,4 % et 0,3 %.

Airtel Africa a été en difficulté dans les premiers échanges, chutant de 5,1%, alors que JPMorgan a réduit son objectif de prix pour le titre de 28%.

Dans le FTSE 250, Mobico a chuté de 6,6 %.

Le fournisseur de transport - anciennement connu sous le nom de National Express - a annoncé un retard dans la publication de ses résultats annuels pour 2023, qui devaient être publiés le 29 février. Cela est dû à des jugements de comptes relatifs à son activité ferroviaire allemande qui "devraient faire l'objet d'un examen plus approfondi".

Mobico a déclaré qu'elle continue de s'attendre à ce que le bénéfice ajusté et les intérêts pour l'impôt pour 2023 se situent dans la fourchette prévue de 175 à 185 millions de livres sterling. Cependant, il a averti que sa provision pour contrats déficitaires à la fin du mois de décembre devrait augmenter de 40 à 70 millions de livres sterling, en raison de problèmes au sein de sa branche ferroviaire allemande.

"L'activité ferroviaire allemande a été affectée par des pénuries de conducteurs dans l'ensemble du secteur, par la volatilité des prix de l'énergie et par une récupération des coûts de l'énergie plus faible que prévu", a expliqué Mobico. L'entreprise s'attend maintenant à ce que les résultats soient publiés "avant la fin du mois de mars".

Parmi les petites capitalisations londoniennes, Superdry a progressé de 13 %.

Selon un rapport de Sky News, le fondateur du détaillant de vêtements britannique, Julian Dunkerton, courtise le célèbre investisseur américain Davidson Kempner - propriétaire d'Oak Furnitureland - pour qu'il rachète l'entreprise en difficulté. Selon Sky, les négociations n'en sont qu'à leur début et rien ne garantit qu'un accord sera conclu.

Sur l'AIM, Horizonte Minerals a plongé de 87 %.

Après la clôture du marché lundi, le développeur de minéraux a fourni une mise à jour des perspectives de dépenses d'investissement pour son projet de nickel Araguaia au Brésil, qu'il détient à 100 %. À la suite d'une révision, l'entreprise estime désormais que le capital nécessaire pour achever la construction, mettre en service le projet et livrer le premier métal est d'environ 454 millions USD. L'estimation à l'achèvement s'élève maintenant à 1,00 milliard d'USD, ce qui représente une augmentation de 87 % par rapport au budget d'investissement de 537 millions d'USD communiqué précédemment. L'achèvement mécanique est prévu pour le premier trimestre 2026.

"Il est important de noter que si l'estimation du coût d'achèvement constitue une étape importante, la reprise et l'achèvement des activités de construction à Araguaia restent subordonnés à la mise en place d'une solution de financement complète, que la société s'efforcera de développer dans les semaines à venir, mais sans garantie de succès", a averti Karim Nasr, PDG par intérim de la société.

Entre-temps, les marchés financiers américains rouvriront mardi, après avoir été fermés lundi pour l'anniversaire de Washington. Les résultats annuels des détaillants Home Depot et Walmart donneront un aperçu de la santé des dépenses de consommation. Les investisseurs attendent également avec impatience les résultats annuels de Nvidia, qui seront publiés mercredi après la clôture de la bourse de New York.

En Asie, l'indice Nikkei 225 à Tokyo a clôturé en baisse de 0,3 %. En Chine, l'indice Shanghai Composite a gagné 0,4 %, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong était en hausse de 0,6 %.

La banque centrale chinoise a réduit un taux de prêt de référence utilisé pour fixer le prix des prêts hypothécaires, alors que Pékin cherche à sauver son marché immobilier d'une crise qui s'aggrave et à stimuler la croissance de l'économie du pays qui bat de l'aile.

Le taux préférentiel des prêts à cinq ans a été ramené de 4,2 % à 3,95 %, a annoncé la Banque populaire de Chine, ce qui constitue la première baisse depuis le mois de juin. Selon Bloomberg, il s'agit de la plus forte réduction du taux depuis son introduction en 2019, plus importante que celle attendue par les économistes interrogés par l'agence de presse financière. Le LPR à un an, qui sert de référence pour les prêts aux entreprises, est resté inchangé à 3,45%.

"Les problèmes immobiliers de la Chine s'étendent à l'ensemble de l'économie. La construction a stimulé la croissance en Chine au cours des dernières décennies, alors que l'urbanisation s'accélérait, alimentée par la dette, et les efforts visant à la freiner et à renforcer la réglementation ont provoqué un grand flottement. Cette situation est importante car le secteur immobilier représente environ 30 % du PIB. Des pans entiers du château de cartes de l'immobilier ont déjà commencé à s'effondrer, comme le géant Evergrande, actuellement en liquidation à Hong Kong. Bien qu'en raison des taux d'épargne élevés en Chine, les défauts de paiement des prêts hypothécaires soient moins préoccupants, la chute des prix affecte la perception de la richesse des ménages et la consommation dans l'ensemble de l'économie", a commenté Susannah Street, responsable du secteur monétaire et des marchés chez Hargreaves Lansdown.

L'indice S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en baisse de 0,1 %.

L'or était coté à 2 021,47 USD l'once tôt mardi, en hausse par rapport aux 2 013,67 USD de lundi. Le pétrole Brent s'échangeait à 83,48 USD le baril, peu de changement par rapport à 83,53 USD.

