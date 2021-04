Londres (awp/afp) - La banque britannique Barclays a annoncé vendredi un bénéfice net multiplié par près de trois au premier trimestre, en raison d'une forte réduction des provisions pour impayés du fait de meilleures perspectives économiques.

Le profit net a grimpé à 1,7 milliard de livres sur les trois premiers mois de l'année. Ses réserves pour faire face au non remboursement de crédits ont été réduites à 55 millions de livres sur le trimestre contre plus de 2 milliards un an plus tôt.

afp/jh