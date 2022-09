Barclays doit payer 361 millions de dollars pour une erreur de vente de titres

Le créancier britannique Barclays Plc a accepté de payer 361 millions de dollars à la Securities and Exchange Commission des États-Unis après que des défaillances de contrôle aient conduit la banque à vendre 17,7 milliards de dollars de titres qu'elle n'était pas autorisée à émettre.

La conduite concernée remonte au mois de mars de cette année, lorsque Barclays a révélé qu'elle avait accidentellement sur-vendu des billets structurés et négociés en bourse complexes, dépassant d'environ 75 % une limite de 20,8 milliards de dollars sur ces ventes qu'elle avait convenue avec la SEC.

La banque n'avait mis en place aucun contrôle interne pour suivre ces transactions en temps réel, a constaté la SEC.

"Bien que nous reconnaissions les efforts de Barclays pour identifier, divulguer et remédier à cette conduite, les déficiences de contrôle et la portée de la conduite en question ici étaient tout simplement stupéfiantes", a déclaré Gurbir Grewal, directeur de la Division of Enforcement de la SEC, dans un communiqué.

Un porte-parole de Barclays, qui n'a ni admis ni nié les conclusions de la SEC, a refusé de commenter.

Les acheteurs des billets, considérés comme des "titres non enregistrés", avaient le droit de demander à Barclays de racheter les produits au prix d'origine plus les intérêts. La banque a pris une charge de 1,3 milliard de livres au deuxième trimestre pour couvrir les coûts de rachat des titres, ce qui a entamé ses bénéfices.

Jeudi, la SEC a déclaré que Barclays avait également accepté de payer une amende civile de 200 millions de dollars pour les défaillances de contrôle. En outre, elle a accepté de payer un dégorgement et des intérêts de plus de 161 millions de dollars, bien que le régulateur ait déclaré que cette charge supplémentaire était satisfaite par l'offre de rachat.

Si le règlement de la SEC permet de tirer un trait sur l'incident, qui a été une source d'embarras pour le directeur général C.S. Venkatakrishnan au cours de sa première année à ce poste, la banque doit encore faire face à un litige privé lié à l'incident.

UN ÉMETTEUR CHEVRONNÉ

Le cafouillage découle d'un règlement d'application antérieur que Barclays a conclu avec la SEC en 2017, qui a privé la banque de son statut d'"émetteur chevronné bien connu" qui lui avait permis de vendre des billets aux États-Unis avec des exigences de dépôt souples.

En conséquence, Barclays a dû quantifier le nombre total de titres qu'elle prévoyait de proposer et de vendre et payer à l'avance les droits d'enregistrement pour ces offres. En août 2019, la banque et la SEC ont convenu que Barclays pourrait proposer ou vendre environ 20,8 milliards de dollars de titres, pendant une période de trois ans.

Compte tenu de cette exigence, le personnel savait qu'il devait suivre de près les offres et les ventes réelles de titres par rapport au montant des offres et des ventes enregistrées en temps réel, mais la banque n'a pas établi de mécanisme pour le faire, a déclaré la SEC.

Vers le 9 mars, le personnel s'est rendu compte qu'il avait survendu le montant convenu de titres et a alerté les régulateurs quelques jours plus tard, a déclaré la SEC. (Reportage de John McCrank à New York et de Kanishka Singh à Washington ; montage de Tim Ahmann et Deepa Babington)