* Les dirigeants étudient la possibilité d'allouer davantage de capital aux unités à fort potentiel.

* Certains actionnaires et analystes préféreraient des rachats d'actions

* Les actions de Barclays en baisse d'environ 3,5 % depuis le début de l'année

* Certains investisseurs s'interrogent sur l'ensemble des activités de la banque.

LONDRES, 13 juillet (Reuters) - Barclays fait le pari qu'elle peut relancer le cours de son action en augmentant les investissements dans une série d'activités plus petites, notamment les cartes de crédit aux Etats-Unis, selon des sources familières avec le sujet. Mais certains de ses principaux actionnaires préféreraient la solution plus rapide d'un rachat d'actions.

Le directeur général C.S. Venkatakrishnan étudie des plans visant à allouer davantage de capital aux activités de gestion de patrimoine, de cartes de crédit américaines et de paiements mondiaux de la banque afin de stimuler les rendements, selon des personnes familières avec ses réflexions et rapportées ici pour la première fois, après avoir fait appel au Boston Consulting Group (BCG) pour revoir la stratégie au début de l'année.

Une équipe de consultants du BCG s'est installée temporairement au siège de la banque, dans le centre financier de Canary Wharf à Londres, pour aider la direction à réfléchir à un plan d'investissement optimal, a déclaré une source au fait de l'étude du BCG.

Le prêteur poursuit également un examen interne, a ajouté la source.

Une autre source au sein de la banque d'investissement de Barclays, sous couvert d'anonymat car elle n'est pas autorisée à parler aux médias, a déclaré que l'attrition moindre du personnel dans ses opérations technologiques et de back-office avait commencé à inquiéter les gestionnaires soucieux des coûts.

L'étude du BCG pourrait conduire à des licenciements, a déclaré la source au courant de l'étude, bien qu'aucune décision n'ait été prise.

"Comme vous vous en doutez, nous travaillons fréquemment avec divers consultants externes", a déclaré un porte-parole de Barclays.

Un porte-parole du BCG s'est refusé à tout commentaire.

Certains des principaux investisseurs de Barclays ont toutefois déclaré à Reuters qu'ils auraient des doutes sur un plan visant à donner la priorité à l'investissement plutôt qu'à la distribution de capital.

Ils s'interrogent sur la logique d'injecter plus de capitaux dans des divisions qui sont petites par rapport à leurs concurrents, alors que l'économie mondiale tremble et que les actions du prêteur souffrent.

Ils souhaitent au contraire un contrôle plus strict des coûts, associé à des rachats et des dividendes plus importants, après que la banque a achevé un modeste programme de rachat de 500 millions de livres (646 millions de dollars) en avril.

"Nous souhaitons vivement que les entreprises dans lesquelles nous investissons acquièrent et se développent si elles peuvent le faire d'une manière qui ajoute de la valeur pour les actionnaires", a déclaré Richard Marwood, gestionnaire d'investissement principal chez Royal London Asset Management, l'un des 30 principaux actionnaires de Barclays, selon Refinitiv.

"L'obstacle qu'ils doivent franchir est le suivant : les acquisitions constituent-elles une meilleure utilisation du capital que le retrait des actions ? Lorsque vos actions sont faiblement valorisées, il s'agit là d'un critère plus difficile à atteindre".

NERVEUX

Pour Venkat, comme on appelle communément ce banquier chevronné, les enjeux sont importants.

Deux ans après son entrée en fonction, le rapport entre le cours de l'action Barclays et la valeur comptable tangible, une mesure de la valeur du marché par rapport aux actifs, est de 0,54, le plus bas parmi les grandes banques britanniques et bien en deçà du rival HSBC (0,87), d'après les données de Refinitiv.

Barclays a émergé de la crise financière de 2008 avec une opportunité unique de se renforcer à Wall Street, après avoir racheté les activités américaines de Lehman Brothers. Mais depuis, les dirigeants de Barclays ont eu du mal à trouver la bonne combinaison d'activités pour séduire de nouveaux investisseurs sans rebuter les plus conservateurs d'entre eux.

Après avoir repoussé les tentatives de l'investisseur activiste Edward Bramson de réduire sa banque d'investissement en 2021, le prêteur, vieux de 330 ans, s'en est tenu à son modèle de banque universelle transatlantique, qui englobe la banque d'investissement, les prêts à la consommation et les prêts aux entreprises, et a progressivement augmenté les bénéfices du groupe.

Mais un récent remaniement de sa banque d'investissement a suscité des inquiétudes quant à la capacité de Barclays à rester compétitive dans un contexte de ralentissement des transactions au niveau mondial.

Une erreur de négociation de titres aux États-Unis, qui a entraîné une pénalité réglementaire de 361 millions de dollars et qui a entaché les bénéfices récents, continue également de peser sur la confiance des actionnaires.

Cela a rendu les investisseurs "nerveux à l'idée d'investir dans le simple rachat d'actions à la moitié de la valeur comptable", a déclaré Richard Buxton, gestionnaire d'investissement chez Jupiter Asset Management, l'un des 25 principaux actionnaires de Barclays, selon Refinitiv.

"Je peux comprendre que Barclays veuille investir davantage dans des entreprises de petite taille si elle peut prouver qu'elle en tire des bénéfices", a-t-il ajouté.

Certains petits investisseurs espèrent que l'étude du BCG offrira un nouveau point de vue sur la question de savoir si une scission de la banque d'investissement pourrait apporter aux actionnaires la valeur qu'ils recherchent.

"Vous pourriez obtenir une meilleure évaluation si vous scindiez la banque d'investissement [...]. Elles ne sont pas correctement évaluées ensemble", a déclaré Alan Beaney, directeur général de RC Brown Investment Management, qui détient des actions de Barclays depuis 2012.

Un porte-parole de Barclays a déclaré que les activités de la banque continuaient d'être performantes et que la composition de ses activités était "robuste".

REMANIEMENTS

Barclays a également engagé un autre cabinet de conseil international pour analyser si certaines de ses activités de paiement devraient être développées ou combinées avec d'autres fournisseurs, a rapporté Reuters en juin.

Entre-temps, l'action de Barclays a chuté d'environ 3,5 % cette année, ce qui est inférieur à la hausse de 10 % de l'indice de référence des banques européennes et des rivaux européens à vocation internationale tels que BNP Paribas et HSBC, qui ont progressé d'environ 5,5 % et 18 % respectivement.

Barclays a subi plusieurs remaniements majeurs au cours de la décennie qui a suivi la crise financière de 2008, y compris une suppression d'emplois en 2014 et un retrait de l'Afrique en 2016.

Mais si ces stratégies ont permis à Barclays de rester dans le vert pendant la pandémie et la période actuelle de malaise économique dû à l'inflation, la direction doit se battre pour convaincre les investisseurs qu'ils peuvent compter sur ces rendements.

L'objectif de Barclays est d'atteindre un rendement des capitaux propres corporels, une mesure clé de la rentabilité, de plus de 10 %. Si la banque de détail et d'affaires britannique a atteint 18 % en 2022, les deux autres divisions, à savoir la banque de paiement et la banque d'investissement, ont manqué de peu l'objectif de 10 %.

"Nous estimons que la banque devrait être en mesure de générer environ 19 milliards de livres de bénéfices au cours de la période 2023-2025, et nous pensons qu'une plus grande partie de ces bénéfices devrait être reversée aux actionnaires pour mieux remédier à la faiblesse du cours de l'action plutôt que de procéder à une nouvelle révision de la stratégie", ont déclaré les analystes de Jefferies dans une note.

(1 $ = 0,7736 livre)