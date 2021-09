Barclays : lance son premier programme de billets structurés verts

Barclays a annoncé aujourd'hui le lancement de son programme inaugural de billets structurés verts.

Le programme offre aux investisseurs institutionnels et particuliers une possibilité d'investissement vert différenciée, avec un remboursement des obligations structurées basé sur un indice vert. En outre, le produit des obligations est affecté au financement ou refinancement d'activités vertes éligibles, comme les prêts en faveur des énergies renouvelables, l'efficacité énergétique et le transport durable, ce qui contribue à l'ambition Net Zéro de Barclays et apportera 100 milliards de livres sterling aux financements verts d'ici 2030.

L'investissement comme l'utilisation du produit seront conformes au Cadre de financement durable et au Cadre d'émissions vertes, et l'indice est sélectionné conformément aux principes de sélection des indices verts. .

Le portefeuille de projets verts financés par le produit de la vente sera créé par Barclays Bank PLC dans le cadre de ses activités habituelles et vérifié ensuite par un agent d'un tiers autorisé. Le programme est désormais ouvert à la négociation et vous pouvez obtenir de plus amples informations, notamment sur le programme et sur la manière de contacter Barclays, ici.

Commentaires le lancement du programme C.S. Venkatakrishnan, responsable des marchés mondiaux et co-président de BB PLC chez Barclays, a déclaré :

« Nous continuons à assister à une demande accrue des clients pour des possibilités d'investissement durable et le lancement aujourd'hui du programme de billets structurés verts de Barclays offre aux clients une nouvelle possibilité innovante d'accéder au marché vert. Cela représente également une énorme avancée dans notre parcours d'innovation sur les marchés mondiaux pour proposer des offres de produits structurés plus convaincantes et durables ».

Sasha Wiggins, chef de groupe des pouvoirs publics et de la responsabilité d'entreprise, a déclaré :

« L'année dernière, nous avons annoncé notre engagement à aligner tous nos financements sur les objectifs de l'Accord de Paris, en ouvrant la voie à la réalisation de notre ambition de devenir une banque Net Zéro d'ici 2050. Nous nous sommes également engagés à apporter 100 milliards de livres en financements verts d'ici 2030 ; cette offre d'investissement innovante pour nos clients représente une nouvelle part importante du respect de cet engagement pour contribuer à accélérer la transition mondiale vers une économie à faible émission de carbone ».

Kathryn McLeland, trésorière du groupe, a déclaré :

« Nous sommes heureux de compléter notre programme existant d'obligations vertes par des capacités de billets verts structurés, ce qui élargira la diversité des sources de financement et constituera un excellent exemple de l'incarnation de la philosophie "Power of One Barclays" pour élargir notre offre de produits verts auprès de la clientèle ».

Barclays met la priorité sur l'impact de ses financements et continue à développer son offre de produits et son activité de financement social et environnemental au sein de la banque. L'annonce d'aujourd'hui fait suite au lancement de l' indice Barclays Solactive Climate Change Europe BTI et l'intention de Barclays de soutenir les produits et les initiatives liés au climat par l'intermédiaire de l' émission d'obligations vertes. Pour en savoir plus, cliquez ici.

À propos de Barclays :

Barclays est une banque universelle britannique. Notre diversification est établie par activité, différents types de clients et consommateurs, et par région géographique. Nos activités comprennent des opérations bancaires de particuliers et de paiement dans le monde entier, ainsi qu'un service complet de banque d'affaires et d'investissement.

Ce communiqué est fourni uniquement à titre d'information et ne constitue en aucun cas, ni dans aucune juridiction, une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres émis par Barclays Bank PLC ou ses sociétés affiliées (« Barclays »), ni une vente de titres dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

Les titres décrits dans le présent communiqué n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée (la « Loi sur les valeurs mobilières ») et n'ont pas été offerts, directement ou indirectement, et ne seront ni offerts ni vendus, directement ou indirectement, aux États-Unis ou à tout ressortissant américain (tel que défini dans le Règlement S de la Loi sur les valeurs mobilières), ou pour le compte ou le bénéfice de celui-ci, en l'absence d'une exemption applicable aux exigences d'enregistrement en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières. Barclays n'a pas l'intention d'enregistrer ces titres aux États-Unis ou de faire un appel public à l'épargne aux États-Unis ou dans toute autre juridiction où une telle offre serait illégale. Par conséquent, aucune information contenue dans le présent communiqué ou relative à ces titres n'est destinée à un particulier ou une entité aux États-Unis ou à un ressortissant américain et ne doit être consultée si vous vous trouvez aux États-Unis ou si vous y résidez, et aucune de ces communications ou informations ne doit être diffusée, publiée ou distribuée directement ou indirectement aux États-Unis.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210929005043/fr/