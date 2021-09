Barclays : lance son programme de billets structurés verts

Barclays a annoncé aujourd'hui le lancement de son programme inaugural de billets structurés verts.



' Le programme offre aux investisseurs institutionnels et particuliers une possibilité d'investissement vert différenciée, avec un remboursement des obligations structurées basé sur un indice vert ' indique le groupe bancaire.



' Le produit des obligations est affecté au financement ou refinancement d'activités vertes éligibles, comme les prêts en faveur des énergies renouvelables, l'efficacité énergétique et le transport durable, ce qui contribue à l'ambition Net Zéro de Barclays et apportera 100 milliards de livres sterling aux financements verts d'ici 2030 ' rajoute la banque.



