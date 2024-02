Barclays : les objectifs du nouveau plan stratégique salués

Barclays a annoncé mardi avoir enregistré un bénéfice imposable inférieur aux attentes au quatrième trimestre, mais les objectifs-clés dévoilés à l'occasion de son plan stratégique séduisaient le marché.



Le groupe bancaire britannique n'a dégagé qu'un profit avant impôts de 110 millions de livres sur les trois derniers mois de 2023, inférieur de moitié au consensus des analystes qui prédisait 240 millions de livres.



Son dividende au titre du second semestre va s'établir à 5,3 pence par action, un chiffre là encore moins moins bon que prévu puisque le consensus visait 5,8 pence par titre.



A ce coupon doit s'ajouter un nouveau programme de rachats d'actions devant atteindre un milliard de livres.



Ces annonces étaient toutefois éclipsées par les objectifs du nouveau programme triannuel, présenté à l'occasion de sa journée d'investisseurs.



D'après Barclays, ce plan vise à améliorer l'efficacité opérationnelle et les performances financières afin d'accroître la rentabilité et proposer une redistribution 'plus prévisible et plus séduisante' aux actionnaires.



A horizon 2026, Barclays dit ainsi viser un ratio de rentabilité des fonds propres tangibles (ROTE) de plus de 12%, à comparer avec un chiffre de 10,6% l'an dernier.



L'établissement prévoit par ailleurs de distribuer au moins 10 milliards de livres à ses actionnaires sur la période 2024-2026, avec une préférence affichée pour la rémunération sous forme de rachats d'actions.



Il a également dévoilé une nouvelle structure organisationnelle composée de cinq branches, à savoir Barclays UK (banque pour les particuliers au Royaume-Uni), Barclays UK Corporate Bank (banque d'entreprise pour le Royaume-Uni), Barclays Private Bank and Wealth Management (banque privée et gestion de fortune), Barclays Investment Bank (banque d'investissement) et Barclays US Consumer Bank (banque personnelle aux Etats-Unis).



Ces annonces étaient bien accueillies à la Bourse de Londres, où l'action grimpait de plus de 6% dans les premiers échanges mardi matin.



