Selon une note interne de la banque, Barclays a nommé un nouveau responsable des investissements qui supervisera sa banque privée et sa branche de gestion de patrimoine, basée à Mumbai. Hussain Selani (photo) rejoint Barclays en tant que directeur général et responsable des investissements pour l'Inde et les Indiens du monde, selon la note envoyée le 10 juillet. Il est rattaché fonctionnellement à Jean-Damien Marie, responsable mondial des investissements, de la banque privée et de la gestion de fortune, et localement à Nitin Singh, responsable de la banque privée pour l'Asie-Pacifique.

Dans ses nouvelles fonctions, il est responsable de la mise en place et du développement de l'offre globale d'investissement indien, tout en renforçant les synergies du segment indien global à travers les plates-formes et les corridors de la banque. Il gérera et distribuera les produits d'investissement, y compris le conseil en gestion de patrimoine, au sein de la banque privée et de la gestion de patrimoine en Inde et auprès des Indiens du monde entier. Selani était auparavant PDG de CorpCare Ventures Private, où il a mis en place une activité de conseil fournissant des solutions d'investissement et de financement aux entreprises et aux family offices.

Auparavant, il avait travaillé chez Aditya Birla Finance, où il supervisait les produits d'investissement et la recherche, et avait occupé des postes de direction à la Citibank et à l'UBS. Le mois dernier, Barclays PB a ajouté Ong Shun Wei et Stephen Zhu de Credit Suisse Asset Management à son équipe mondiale de DPM. Ren Yi Sng a également rejoint JP Morgan en tant que banquier privé senior chez Barclays en juin.