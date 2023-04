Barclays prévoit de fermer 15 agences supplémentaires au Royaume-Uni cet été

(Alliance News) - Barclays PLC prévoit de fermer 15 autres sites à travers le Royaume-Uni cet été, s'ajoutant à la perte de centaines d'agences dans le secteur bancaire en 2023.

Le pilier de la grande rue a déclaré qu'il prévoyait de fermer deux sites en Irlande du Nord, un au Pays de Galles et 12 en Angleterre, en juillet.

Cela porte à 73 le nombre d'agences Barclays fermées cette année.

Le secteur bancaire a mis en avant des données montrant que moins de gens utilisent leurs agences pour justifier le nombre croissant de fermetures au cours des dernières années.

La pandémie a également accéléré les changements dans la manière dont les clients utilisent les services bancaires, beaucoup d'entre eux apprenant pour la première fois à effectuer leurs opérations bancaires depuis leur domicile.

Toutefois, les critiques affirment que certains des membres les plus vulnérables de la société - en particulier les personnes âgées qui sont moins à l'aise avec l'internet - ne pourront plus accéder à des services qu'ils comprennent.

Avec la dernière annonce de fermeture de Barclays, les succursales de la grande distribution ont prévu de fermer 228 sites depuis le début de l'année.

Barclays a déclaré : "Alors que la fréquentation des agences continue de baisser, nous devons nous adapter pour offrir le meilleur service à tous nos clients.

"Lorsque la demande n'est plus suffisante pour justifier l'existence d'une succursale, nous maintenons une présence en personne grâce à notre réseau Barclays Local, présent dans plus de 200 lieux, dans des bibliothèques, des mairies, des camionnettes mobiles et nos nouveaux pods bancaires.

"Nous favorisons également l'accès à l'argent liquide grâce à notre service de remboursement sans achat, à nos distributeurs automatiques de billets ouverts 24 heures sur 24 et à notre collaboration avec Post Office et Cash Access UK.

Voici la liste complète des 15 fermetures récemment annoncées et la date à laquelle elles sont prévues.

- Sudbury, 35 Market Hill - 6 juillet

- Chipping Norton, 15 High Street - 6 juillet

- Kingswood, 78 Regent Street - 6 juillet

- Llangollen, 9 Castle Street - 7 juillet

- Canvey Island, 1 High Street - 7 juillet

- Alnwick, 20 Bondgate Within - 7 juillet

- Wombourne, 1 Gravel Hill - 12 juillet

- Bentham, 18 Main Street - 12 juillet

- Hayes, 62 Station Road - 13 juillet

- South Harrow, 235 Northolt Road - 14 juillet

- Oswestry, 7 The Cross - 14 juillet

- Yarm, 76 High Street - 14 juillet

- Seahouses, 1 Seafield Road - 14 juillet

- Lisburn, 61 Bow Street - 21 juillet

- Portadown, 3 High Street - 28 juillet

