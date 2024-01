Les politiques de soutien de la Chine et l'amélioration des données économiques en Europe vont stimuler les entreprises de luxe européennes, a déclaré Barclays vendredi, en relevant sa note sur le secteur à "surpondérer".

Après une flambée post-pandémique qui a alimenté une croissance robuste des ventes pour les entreprises de mode haut de gamme pendant deux ans, les consommateurs ont réduit leurs achats, en particulier la clientèle plus jeune et moins riche qui est plus vulnérable à la hausse de l'inflation.

La Chine, l'une des principales plaques tournantes des produits de luxe, a connu une année 2023 difficile, mais une série de mesures de soutien prises par Pékin ces derniers jours, notamment une forte réduction des réserves bancaires, a renforcé la confiance des investisseurs dans la reprise de la deuxième économie mondiale.

"Bien que nous ne nous attendions pas à un plan de relance à grande échelle, nous pensons qu'une exposition sélective à la Chine via des entreprises européennes offre une asymétrie positive si l'activité devait montrer davantage de signes de stabilisation et si un soutien politique plus important était mis en place, ont déclaré les stratèges de Barclays dans une note.

L'activité économique dans la zone euro s'est améliorée ce mois-ci par rapport à décembre, selon des données préliminaires, tandis que la Banque centrale européenne a maintenu ses taux d'intérêt inchangés jeudi, alors même que l'idée d'une baisse des coûts d'emprunt de la part des principales banques centrales s'est imposée sur la scène mondiale.

La société de courtage a ajouté qu'elle s'attendait à ce que la diversification mondiale des sociétés de produits de luxe et leur exposition croissante au marché américain fournissent un "bon équilibre" par rapport à leur présence en Chine.

LVMH, qui est considéré comme un indicateur de l'industrie du luxe au sens large, a affiché jeudi une hausse de 10 % de ses ventes au quatrième trimestre, grâce à la résistance de la demande, y compris de la part des acheteurs chinois.

Les marchés européens et britanniques ont également progressé vendredi, stimulés par les valeurs du luxe après les bons résultats de LVMH, tandis qu'une jauge des principales valeurs européennes du secteur du luxe a également grimpé.

Barclays a également rétrogradé le secteur des services publics européens à "marketweight", citant les risques pour le secteur d'une forte baisse des prix du gaz naturel.