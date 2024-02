(Alliance News) - Barclays PLC s'est engagée à ne plus financer directement les nouveaux projets pétroliers et gaziers de ses clients du secteur de l'énergie dans le cadre de la mise à jour de sa stratégie sur le changement climatique.

La banque londonienne a publié vendredi une version révisée de sa déclaration sur le changement climatique ainsi qu'un cadre de financement de la transition, s'engageant ainsi à concentrer ses capitaux sur le soutien aux entreprises énergétiques pour qu'elles se décarbonisent.

Barclays a déclaré qu'elle ne fournira aucun financement de projet ou autre financement direct aux entreprises du secteur de l'énergie pour les projets d'expansion du pétrole et du gaz en amont ou pour les infrastructures connexes.

Cela n'inclut pas le financement au niveau de l'entreprise, qui constitue la majeure partie du financement de la banque aux clients du secteur de l'énergie, qui peuvent alors choisir de l'utiliser pour financer eux-mêmes de nouveaux projets.

Barclays a également déclaré qu'elle introduirait des restrictions sur le financement des clients nouveaux et non diversifiés du secteur du pétrole et du gaz engagés dans une expansion, qui ont tendance à être des sociétés plus petites que les grandes compagnies pétrolières.

Ses clients du secteur de l'énergie devront produire des plans de transition ou des stratégies de décarbonisation d'ici à janvier 2025, a ajouté la banque.

Parmi les autres changements, il est demandé aux clients du secteur de l'énergie d'avoir des objectifs de réduction du méthane pour 2030, des plans pour mettre fin à toutes les opérations de ventilation et de torchage de routine ou non essentielles d'ici 2030, et des objectifs de zéro net à court terme pour les émissions opérationnelles alignées sur l'Accord de Paris d'ici janvier 2026.

Dans le même temps, Barclays a déclaré que son nouveau cadre de financement de la transition visait à l'aider à atteindre son objectif de financement de la transition et du développement durable de 1 000 milliards de dollars d'ici 2030.

La banque a fait valoir que des investissements sont nécessaires pour soutenir les actifs existants pendant que l'énergie propre est mise à l'échelle, ajoutant qu'elle continuera à soutenir un secteur de l'énergie en transition.

Cette décision fait suite à un engagement avec des investisseurs, des actionnaires, des clients, des experts du climat et des groupes de la société civile, y compris ShareAction, qui fait campagne pour l'investissement responsable.

ShareAction et d'autres groupes de campagne ont salué la décision de la banque d'établir des "tests climatiques de base" pour les clients du secteur pétrolier et gazier.

Toutefois, les groupes ont déclaré que les changements ne vont pas assez loin pour avoir un impact significatif sur le financement des combustibles fossiles.

Kelly Shields, directrice de campagne chez ShareAction, a déclaré qu'elle saluait "certains engagements positifs" de la part de Barclays, mais que la stratégie "aurait pu aller beaucoup plus loin".

"L'intention de Barclays de demander des plans de décarbonisation à ses clients du secteur du pétrole et du gaz est la bonne. Mais pour qu'elle ait du mordant, la banque doit exiger de ses clients qu'ils cessent de s'engager dans des activités qui aggravent la crise climatique, telles que l'exploration pétrolière et gazière", a-t-elle déclaré.

"Barclays a tort de ne pas avoir exclu le financement des entreprises qui se concentrent exclusivement sur l'extraction des combustibles fossiles. Cela devrait inclure la fracturation, qui cause tant de dommages environnementaux et sociaux et qui est une activité à laquelle la banque est fortement exposée.

"Nous devrions nous attendre à ce que les actionnaires des banques leur demandent des comptes sur cette politique et fassent des efforts significatifs pour combler les lacunes de cette stratégie".

Zahra Hdidou, conseillère principale chez ActionAid UK, qui soutient les femmes et les filles les plus pauvres du monde, a qualifié les nouvelles politiques d'"amélioration", mais de "simple modification mineure de la politique".

"Bien qu'il y ait maintenant quelques limitations sur des projets spécifiques, leur politique continuerait à canaliser le financement vers les entreprises de combustibles fossiles et à favoriser l'expansion dévastatrice des énergies fossiles", a-t-elle déclaré.

"En soi, cette politique n'a guère d'effet sur les préjudices subis par les femmes, les jeunes filles et les communautés de première ligne du Sud qui subissent les effets disproportionnés de la pollution, de l'accaparement des terres et des catastrophes climatiques.

Laura Barlow, responsable du développement durable chez Barclays, a déclaré : "La lutte contre le changement climatique est un défi crucial et complexe.

"Nous continuons à travailler avec nos clients du secteur de l'énergie dans le cadre de la décarbonisation et nous soutenons leurs efforts de transition d'une manière juste et ordonnée et en tenant compte de la sécurité énergétique".

Daniel Hanna, responsable de la finance durable chez Barclays Corporate & Investment Bank, a déclaré : "Le capital est essentiel à la transition énergétique, à la décarbonisation des secteurs difficiles à abattre pour que le monde parvienne à des émissions nettes nulles et à la création d'une économie résiliente.

"En tant que deuxième conseiller mondial en matière d'énergie propre selon BloombergNEF, Barclays est très bien placée, grâce à ses capacités et à son expérience, à sa portée mondiale et à son rôle dans l'économie mondiale, pour accélérer les investissements nécessaires à la décarbonisation du monde réel, tout en soutenant la transition de ses clients dans le secteur de l'énergie.

Barclays, qui a souvent été critiquée pour son financement des combustibles fossiles, a fait cette annonce le jour même où elle a révélé l'acquisition de l'activité de banque de détail de l'épicier Tesco PLC.

