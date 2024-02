En dévoilant sa plus grande refonte depuis 2016, Barclays a cherché à apaiser les investisseurs à la recherche d'une voie plus claire vers des rendements moins volatils.

Pourtant, le projet du prêteur britannique de consacrer moins de ressources financières à sa banque d'investissement est en contradiction avec ses ambitions d'expansion dans certaines des activités les plus risquées de l'unité, ont déclaré les investisseurs.

Barclays a toujours consacré une grande partie de son capital à la banque d'investissement, ce qui a mis en colère les actionnaires les plus conservateurs, qui estiment que d'autres activités affichant des bénéfices plus fiables ont été sous-investies en conséquence.

La banque continuera à allouer la part du lion de sa puissance de feu à la banque d'investissement, et bien qu'une plus grande poussée dans les prêts domestiques soit largement saluée, certains analystes et investisseurs ne sont pas convaincus que la banque puisse augmenter suffisamment sa part de marché pour atteindre ses objectifs de revenus élevés, face à une forte concurrence et à une économie britannique hésitante.

La mise à jour stratégique tant attendue de Barclays, présentée mardi, prévoit que la banque restitue au moins 10 milliards de livres (12,66 milliards de dollars) aux investisseurs et qu'elle se réorganise en cinq unités, au lieu des trois lignes d'activité actuelles, ce qui, selon elle, permettrait de créer une banque plus simple et mieux équilibrée.

Cette "re-segmentation" vise à donner aux investisseurs une plus grande transparence sur les performances de chaque division, contrairement à la structure précédente qui présentait les revenus des prêts aux entreprises et de la banque d'investissement ensemble, a déclaré la banque.

Dans le cadre de cette refonte, Barclays réduira la part des actifs pondérés en fonction des risques (RWA) consacrée à sa banque d'investissement à environ 50 % d'ici 2026, contre environ 63 % auparavant.

En contrepartie, la banque prévoit de déployer environ 30 milliards de livres supplémentaires dans ses activités britanniques de crédit à la consommation, de crédit aux entreprises et de banque privée, qui génèrent des rendements plus élevés.

"L'annonce faite aujourd'hui par Barclays est bienvenue dans la mesure où elle va dans ce sens", a déclaré Jeremy Hosking, fondateur et gestionnaire de portefeuille chez Hosking Partners.

"Mais les actionnaires attendent toujours un diagnostic sur la sous-évaluation du cours de l'action de la banque, qui dure depuis 15 ans, en particulier pour savoir si cette sous-évaluation est cyclique ou structurelle.

Les actions de Barclays ont progressé de 9,4 % mardi et ont clôturé en hausse de 8,6 %, soit leur plus forte progression quotidienne depuis novembre 2020. Au cours des 12 derniers mois, elles ont perdu plus de 7 %, contre une hausse de 4,2 % pour un indice bancaire régional clé

Les rendements moyens des capitaux propres tangibles (RoTE) dans les entreprises dans lesquelles la banque s'est engagée à investir ont varié de 18% à 31% au cours des deux années précédant la fin de 2023, contre un taux plus modeste de 10% pour la banque d'investissement, selon les chiffres de la société.

En réaffectant son capital, Barclays affirme que ses revenus augmenteront pour atteindre environ 30 milliards d'ici 2026, contre 25,4 milliards de livres en 2023.

Le scepticisme règne. De nombreux analystes et commentateurs ont déclaré que le remaniement ne reflétait pas une "réduction des risques" de la banque d'investissement, mais plutôt une ambition de développer plus rapidement d'autres unités afin de réduire l'influence considérable de la banque d'investissement sur les bénéfices du groupe.

Face à la forte concurrence du groupe NatWest pour les prêts aux petites entreprises britanniques, du Lloyds Banking Group pour les prêts hypothécaires et de HSBC pour les prêts aux entreprises, le succès du grand pari britannique de Barclays n'est pas garanti.

EN RESERVE

De plus, le capital qui sous-tend la banque d'investissement de Barclays restera largement supérieur à celui déployé par ses rivaux, tels que BNP Paribas et UBS, dans leurs banques d'investissement. Ces deux prêteurs affichent des valorisations plus saines que celles de Barclays et des plans de distribution aux actionnaires tout aussi attrayants.

Au sein de la banque d'investissement, Barclays a l'intention de continuer à développer ses activités de financement, a déclaré mardi le directeur général C.S. Venkatakrishnan aux investisseurs, faisant référence à la pratique lucrative mais potentiellement risquée qui consiste à prêter de l'argent à de gros clients institutionnels en échange d'actions ou d'obligations en guise de garantie.

Barclays a investi massivement dans cette activité, faisant passer ses revenus de 1,8 milliard de livres à une date non divulguée à 2,9 milliards en 2023, a-t-il déclaré.

Les analystes de Citi estiment que la banque d'investissement devrait représenter 2,7 milliards de livres sur les 4,6 milliards de livres d'augmentation des revenus du groupe d'ici 2026, un objectif qu'ils qualifient de "très ambitieux".

Ces objectifs de revenus, disent-ils, reposent sur un rebond de 900 millions de livres de l'ensemble des commissions du secteur au cours de la période et sur une croissance de 1,2 milliard de livres des marchés des capitaux et des commissions de conseil, ainsi que sur des ventes supplémentaires aux clients existants.

D'autres investisseurs et analystes ont exprimé des doutes quant à la capacité du plan à rassurer autant que l'espèrent les dirigeants.

"Les rachats aideront, mais la deuxième partie du tableau est la croissance des revenus", a déclaré à Reuters Sajeer Ahmed, gestionnaire de portefeuille chez Aegon Asset Management.

"Les gestionnaires de fonds traiteront cette partie du dossier d'investissement avec scepticisme. En particulier, parce qu'il s'agit de développer la banque d'investissement".

La croissance nécessitera une percée dans certains segments, à savoir l'achat et la vente de produits de taux d'intérêt européens, les dérivés d'actions et la titrisation, où Barclays est actuellement classée en dehors des cinq premiers acteurs du secteur.

Rupak Ghose, stratège d'entreprise et analyste des marchés financiers, a déclaré que les objectifs stratégiques définis par Barclays n'étaient pas susceptibles de soutenir les actions de la banque à long terme.

"Il s'agit d'un important retour de capital, mais je crains un rebond de chat mort", a-t-il déclaré. (1 $ = 0,7897 livre)