(Alliance News) - Barclays PLC a déclaré jeudi avoir fait preuve de "stabilité et de force" au cours du dernier semestre, avec un rendement des capitaux propres plus élevé et un dividende accru, et a confirmé des prévisions positives pour l'ensemble de l'année 2023.

Les actions étaient en baisse de 4,3 % à 156,97 pence lundi matin à Londres.

La banque de consommation, d'affaires et d'investissement basée à Londres a déclaré que le bénéfice de base par action a augmenté de 34% au cours des six mois se terminant le 30 juin, passant de 14,8 à 19,9 pence.

Barclays a déclaré un dividende de 2,70 pence par action pour le semestre, en hausse de 20 % par rapport aux 2,25 pence du premier semestre 2022. Elle prévoit également de lancer un rachat d'actions à hauteur de 750 millions de livres sterling.

En février, Barclays avait annoncé un rachat d'actions à hauteur de 500 millions de livres sterling, ce qui portait le total des rachats d'actions liés à 2022 à 1,0 milliard de livres sterling.

Barclays a séparément déclaré jeudi qu'elle prévoyait de racheter la totalité des 2,50 milliards de dollars de titres convertibles subordonnés perpétuels à taux fixe de 7,75% émis en août 2018.

Le bénéfice avant impôt a augmenté de 22% au cours du récent semestre pour atteindre 4,56 milliards de livres sterling, contre 3,73 milliards de livres sterling un an plus tôt.

Barclays a déclaré un rendement de 13,2% sur les capitaux propres corporels, en hausse par rapport à 10,4% au premier semestre 2022.

Le revenu total a augmenté de 2,4 %, passant de 13,20 milliards de livres sterling à 13,52 milliards de livres sterling, tandis que les dépenses d'exploitation ont été réduites de 12 %, passant de 9,13 milliards de livres sterling à 8,06 milliards de livres sterling.

"Nous avons positionné Barclays avec soin pour faire face à cet environnement macroéconomique mitigé et nous avons réalisé une performance cohérente au deuxième trimestre", a commenté le directeur général CS Venkatakrishnan.

À l'avenir, la banque vise un taux de rendement des capitaux propres de plus de 10 %. Elle a déclaré qu'elle était "bien positionnée" pour atteindre cet objectif suite au rendement semestriel supérieur et grâce à ses flux de revenus diversifiés, bien que ses prévisions "restent sensibles à la dynamique des produits, y compris la trajectoire des soldes des dépôts et les développements macroéconomiques ultérieurs".

Barclays a également déclaré que sa politique de distribution de capital inclura un dividende "progressif", éventuellement complété par des rachats d'actions.

Venkatakrishnan a déclaré : "Grâce à la diversité de nos sources de revenus, à une gestion prudente des risques et à une discipline constante en matière de coûts, nous avons une nouvelle fois démontré la stabilité et la solidité de la franchise que nous avons bâtie au fil des ans.

"Cela signifie que nous sommes en mesure de distribuer des rendements accrus du capital aux actionnaires, tout en apportant un soutien ciblé à nos clients. Nous sommes très confiants quant à la réalisation de nos objectifs pour l'ensemble de l'année".

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.