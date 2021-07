Barclays : un trimestre nettement supérieur aux attentes

Barclays a publié mercredi un bénéfice trimestriel bien meilleur que prévu, à la faveur notamment d'une nette réduction de ses provisions pour créances douteuses.



La banque britannique a généré sur le trimestre écoulé un profit imposable de 2,6 milliards de livres, contre 400 millions de livres un an auparavant et un consensus qui s'établissait à 1,7 milliard.



L'établissement londonien a déclaré par ailleurs qu'il entendait verser un dividende de deux pence au titre du premier semestre, là où les analystes n'anticipaient qu'un paiement de 1,8 pence l'action.



La banque britannique a également annoncé qu'elle prévoyait de racheter jusqu'à 500 millions de livres de ses propres actions, un niveau là encore supérieur au consensus (227 millions de livres).



Autre signe du redressement de l'activité, Barclays indique n'avoir comptabilisé que 700 millions de livres de charges pour créances douteuses sur les six premiers mois de l'année, contre 3,7 milliards un an plus tôt.



A la Bourse de Londres, l'action Barclays grimpait de presque 5% mercredi matin après la parution de ces résultats.



