Citi s'empare de trois banquiers technologiques de ses rivaux pour renforcer sa couverture des logiciels.

Dan McDow, qui dirigeait l'unité mondiale de banque d'investissement en logiciels chez Credit Suisse, a quitté le créancier suisse après 16 ans. Basé à New York, il codirigera l'unité mondiale d'investissement bancaire en logiciels chez Citi avec Niall Cannon et Brian Marshall.

McDow se spécialisera dans le segment des applications, tandis que Niall et Brian continueront à se concentrer sur la cybersécurité et l'infrastructure, selon la note, dont le contenu a été confirmé par un porte-parole de Citi. "Au sein de la technologie, le logiciel représente le plus grand segment de portefeuille de l'univers mondial et connaît une croissance énorme grâce à la convergence avec tous les secteurs... Nous avons l'intention de continuer à investir dans une expertise verticale dédiée au domaine du logiciel", a écrit Mark Keene, responsable mondial de la banque d'investissement technologique chez Citi dans l'obligation.

Andrew Delia, ancien directeur général spécialisé dans les logiciels chez Credit Suisse, et Steve Anderson, qui a passé 12 ans à couvrir les clients logiciels chez Barclays, rejoignent tous deux Citi en tant que directeurs généraux. Delia est basé à New York, tandis qu'Anderson est basé à San Francisco.

Les départs de McDow et Delia constituent les dernières pertes de talents subies par le Credit Suisse, alors que la banque s'efforce de tourner la page de scandales coûteux qui ont entraîné un remaniement du top management et une restructuration visant à réduire la prise de risques. La semaine dernière, Credit Suisse a averti d'une perte probable pour le deuxième trimestre, la volatilité ayant frappé sa banque d'investissement et d'autres mesures de réduction des coûts ayant été prises. Citi s'est classée au septième rang du classement des fusions et acquisitions technologiques mondiales cette année, avec une part de marché de 19,2 %, selon les données de Refinitiv.