Context Labs cherche à lever 150 millions de dollars auprès d'investisseurs - sources

La société, basée à Amsterdam (Pays-Bas) et à Cambridge (Massachusetts), travaille avec Barclays sur une éventuelle levée de fonds qui pourrait valoriser l'entreprise à plus d'un milliard de dollars, a déclaré l'une des personnes.

Les porte-parole de Context Labs et de Barclays se sont refusés à tout commentaire.

Context Labs a suscité l'intérêt d'investisseurs privés ainsi que de grandes sociétés de données et d'énergie, a déclaré la personne, ajoutant qu'un accord pourrait être conclu au cours des prochains mois. Cette personne, qui a requis l'anonymat en raison du caractère confidentiel de l'affaire, a précisé que les discussions étaient en cours, mais qu'aucun accord n'était garanti.

Context Labs utilise une technologie d'apprentissage automatique pour aider les entreprises des secteurs du gaz naturel, de la chimie et d'autres industries à mesurer leur empreinte carbone. Pour ce faire, elle collecte et vérifie à la source les données relatives aux processus de production, au lieu de s'appuyer sur les estimations de l'industrie.

La société a enregistré des revenus récurrents moyens de 25 millions de dollars en 2022, qui devraient passer à plus de 100 millions de dollars cette année grâce à l'acquisition de nouveaux clients, selon la source. Elle devrait atteindre le seuil de rentabilité d'ici la fin de l'année, selon cette source.

Le produit de la levée de fonds servira à embaucher du personnel, à s'étendre à de nouveaux secteurs et à procéder à des acquisitions si des opportunités se présentent, a déclaré l'une des personnes interrogées.

Context Labs a levé 28 millions de dollars en 2022, sous la houlette du fonds de capital-investissement BP Energy Partners. Les investisseurs actuels devraient réinvestir dans l'entreprise, a déclaré la personne.

La société a été fondée en 2013 par le directeur général et entrepreneur technologique Dan Harple, qui détient une participation majoritaire et est membre de la Sloan School of Management du Massachusetts Institute of Technology. Il a été fondateur et PDG de Context Media, qui a été racheté par Oracle en 2005.