(Alliance News) - Everyman Media Group PLC a déclaré vendredi que ses résultats étaient conformes aux attentes, bien que les revenus et les bénéfices du premier semestre aient été inférieurs.

Au cours des 26 semaines qui se sont terminées le 29 juin, la chaîne de cinémas indépendants basée à Londres a déclaré que le chiffre d'affaires était en baisse de 5,9 % à 38,3 millions de livres sterling, contre 40,7 millions de livres sterling un an plus tôt, mais a déclaré que le premier semestre 2022 était un "solide point de comparaison".

"La majorité des sorties clés de 2023 ont lieu au [premier semestre] 2023, ce qui entraîne une pondération de la performance financière annuelle au second semestre", a expliqué la société.

Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement a baissé de 23 %, passant de 7,5 millions de livres sterling à 5,8 millions de livres sterling. Everyman a déclaré que la période précédente avait bénéficié du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée au premier trimestre de l'année dernière, d'une valeur de 900 000 GBP en Ebitda, ainsi que des sorties de films populaires.

Trois nouveaux établissements ont également ouvert leurs portes à la fin du premier semestre, ce qui porte son parc à 41 établissements au total. Il prévoit d'ouvrir un autre lieu en octobre, tandis que le pipeline pour 2024 "reste bien développé".

Après la période, Everyman a déclaré que Barbie et Oppenheimer, sortis au cours de la dernière semaine de juillet, ont enregistré des entrées record et ont permis au groupe de réaliser un mois d'activité exceptionnel, qui devrait se poursuivre en août.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 49 %, passant de 7,1 millions de livres sterling en juillet 2022 à 10,6 millions de livres sterling, tandis que l'Ebitda a doublé, passant de 1,3 million de livres sterling à 2,6 millions de livres sterling.

"Nous disposons d'une solide réserve de titres à sortir, dont Dune : Part Two, Wonka, The Hunger Games : The Ballad of Songbirds & Snakes, Napoleon et Killers of the Flower Moon", a déclaré la société.

Alex Scrimgeour, directeur général de la société, a déclaré : "Everyman reste une collection abordable et populaire : "Everyman reste un choix abordable et populaire pour les consommateurs. La semaine record d'entrées que nous avons connue en juillet démontre à la fois la valeur du contenu original et le fait que le cinéma reste plus que jamais d'actualité.

"Parallèlement, nous continuons à observer une demande croissante pour notre offre de restauration et de boissons de haute qualité. L'expérience globale d'Everyman nous place en très bonne position pour répondre à la demande des consommateurs en matière de divertissement haut de gamme".

Everyman prévoit de publier ses résultats intermédiaires le 27 septembre.

Everyman a accepté une nouvelle facilité de crédit de 35 millions de livres sterling sur trois ans avec Barclays Bank PLC et National Westminster Bank PLC, prorogeable de deux années supplémentaires sous réserve de l'accord des prêteurs.

Cette facilité remplace la facilité de crédit renouvelable de 25 millions de livres sterling et le plan de prêt de 15 millions de livres sterling pour les pertes d'exploitation dues au coronavirus, accordés par la Barclays Bank et Santander UK PLC.

Everyman a déclaré que la facilité garantit que le groupe est solidement structuré sur le plan financier et bien positionné pour profiter des opportunités à venir.

Les actions d'Everyman étaient en baisse de 1,7 % à 59,00 pence chacune à Londres vendredi matin.

