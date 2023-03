Exclusif - Split retarde l'application du plan de comptabilisation des émissions de carbone aux opérations des banques sur les marchés de capitaux -sources

Une méthodologie applicable à l'ensemble du secteur devait être annoncée fin 2022, mais quatre sources ayant une connaissance directe du processus ont déclaré que ce dernier avait été bloqué par la querelle sur la part des émissions de carbone associées à une transaction qui devait être comptabilisée par chaque banque.

La conclusion d'un accord est considérée comme une étape cruciale pour le secteur financier, alors que la pression s'accroît sur lui pour qu'il contribue davantage à la transition vers un bilan net zéro, une étude réalisée cette semaine par des scientifiques des Nations unies préconisant une élimination rapide des combustibles fossiles.

En l'absence d'une méthodologie, les investisseurs sont gênés dans le suivi de l'empreinte carbone des différentes banques, ce qui constitue une part de plus en plus importante de leur mission d'actionnaire.

La plupart des banques n'ont pas encore intégré dans leurs objectifs les émissions liées aux opérations qu'elles réalisent, connues sous le nom d'"émissions facilitées", ce qui rend difficile le suivi de leurs progrès par rapport à leur engagement de parvenir à des émissions nettes nulles d'ici à 2050.

À l'heure actuelle, les engagements de nombreuses banques en matière de réduction des émissions se réfèrent uniquement aux émissions financées.

Or, entre 2016 et 2021, 57 % des financements accordés par les 25 plus grandes banques européennes aux 50 premières entreprises qui augmentent leur production de pétrole et de gaz ont été souscrits sur les marchés financiers, selon ShareAction, une ONG spécialisée dans l'investissement responsable.

"Les émissions facilitées sont la manière dont certains des secteurs les plus émetteurs financent leurs opérations, et même si les banques n'ont pas autant d'influence qu'elles en ont sur les prêts, elles en ont tout de même", a déclaré Dan Saccardi à Ceres, une organisation à but non lucratif qui se concentre sur les marchés de capitaux durables.

QUELQUE PART AU MILIEU

Morgan Stanley, Barclays, Citigroup, Standard Chartered, HSBC et la banque britannique NatWest figurent parmi les membres d'un groupe de travail qui discute des prochaines étapes dans le cadre du Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF), dirigé par l'industrie.

NatWest, soutenue par des groupes de défense du climat, est satisfaite que 100 % des émissions facilitées soient attribuées aux banques à l'origine des opérations sur les marchés de capitaux.

La banque estime qu'une proposition alternative de 17 %, dérivée de la méthodologie du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire pour l'évaluation des banques d'importance systémique mondiale, est problématique.

Tonia Plakhotniuk, vice-présidente de NatWest Markets pour le climat et les marchés de capitaux ESG, a déclaré que ces 17 % risquaient d'entraîner un "décalage" car les investisseurs ne tiendraient pas compte du reste eux-mêmes.

Il s'agit d'une "évaluation très subjective pour mesurer le rôle d'un souscripteur", a-t-elle déclaré, ajoutant que "davantage de sensibilisation, de recherche ou d'analyse" étaient nécessaires pour parvenir à un accord.

Les partisans d'une part plus faible font valoir que, contrairement aux prêts aux entreprises, une vente d'obligations ou d'actions est une transaction unique et que les banques ont moins d'influence pour amener les clients à modifier leur comportement.

"100 %, c'est clairement trop élevé. Nous devrons trouver un juste milieu, mais je ne sais pas où", a déclaré à Reuters un cadre d'une grande banque impliquée dans les négociations.

Evan Bruner, porte-parole du PCAF, a déclaré que le groupe continuait à "travailler à l'élaboration d'une méthode finale", mais qu'il ne disposait pas d'informations actualisées sur les progrès accomplis.

L'ARBITRAGE COMPTABLE

Quelques banques ont commencé à utiliser leur propre méthode.

C'est le cas de Barclays, qui attribue 33 % du financement des marchés des capitaux à la banque et le reste aux investisseurs.

Barclays n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Les autres banques membres du groupe de travail ont refusé de commenter ou n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Jusqu'à ce que les banques se mettent d'accord sur un compromis, les experts affirment que les créanciers pourraient envisager de comptabiliser davantage d'activités sur les marchés des capitaux plutôt que sous forme de prêts.

"Les normes comptables doivent garantir que tous les produits d'une banque mesurent les émissions et qu'il n'y a pas d'arbitrage comptable", a déclaré Simon Connell, du cabinet de conseil Baringa et ancien responsable de la stratégie de développement durable chez Standard Chartered.

La méthodologie du Comité de Bâle pour l'évaluation des banques d'importance systémique mondiale considère que l'impact des prêts directs sur le système financier est six fois plus important que celui de la souscription sur les marchés de capitaux.

La PCAF utilise cette méthode dans sa formule pour parvenir à l'option de 17 %.