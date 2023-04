Exclusif - Subway propose un plan d'endettement de 5 milliards de dollars pour conclure une vente de plus de 10 milliards de dollars -sources

Les taux d'intérêt ont augmenté et les craintes d'un ralentissement économique se sont accrues depuis que Subway a déclaré en février qu'elle envisageait une vente, ce qui rend la dette plus coûteuse et moins accessible aux sociétés de rachat en quête d'opérations. Cette situation pèse sur le montant que les sociétés de capital-investissement proposent pour racheter des entreprises.

Jusqu'à présent, les offres pour Subway se situent entre 8,5 et 10 milliards de dollars, selon l'une des sources. Le conseiller financier de Subway, JPMorgan Chase & Co, espère maintenant qu'un financement par emprunt de 5 milliards de dollars qu'il a présenté montrera aux sociétés de rachat qu'elles peuvent emprunter suffisamment pour structurer une transaction intéressante, même à une évaluation de plus de 10 milliards de dollars, ont déclaré les sources.

Le financement par emprunt repose sur un panorama de prêts et d'obligations et sa taille est équivalente à 6,75 fois les bénéfices de Subway sur 12 mois avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement d'environ 750 millions de dollars, ont ajouté les sources.

Il est possible que ce financement ne soit qu'une solution temporaire. En effet, une option moins onéreuse pour un acquéreur privé de Subway consisterait probablement à financer l'acquisition à long terme par le biais d'une titrisation de l'ensemble de l'entreprise (WBS), ont indiqué les sources. Il s'agirait d'emprunter en utilisant les redevances des franchises de restaurants comme garantie.

Le financement par WBS nécessite une vérification préalable, magasin par magasin, par les agences de notation, ce qui peut prendre plus d'un an. Les soumissionnaires devraient s'appuyer sur le paquet de dettes de JPMorgan ou organiser leur propre financement pour conclure un accord avec Subway, puis se refinancer par l'intermédiaire d'un système WBS à un stade ultérieur, ont déclaré les sources.

Barclays Plc, un acteur majeur sur le marché du financement WBS, est l'une des banques en discussion pour un financement à long terme, selon les sources.

Subway, dont le siège se trouve à Milford, dans le Connecticut, a réorganisé ses activités pour faire face à une décoration désuète et à des offres à 5 dollars sur des sandwichs longs comme un pied, qui ont érodé les bénéfices des franchisés. En 2021, la chaîne a lancé une refonte de son menu et une campagne de marketing spectaculaire dans le cadre d'un plan de redressement qui a contribué à l'augmentation des ventes.

Le montage financier de JPMorgan propose également l'option d'une composante d'actions privilégiées avec un taux d'intérêt d'environ 15 %, ont indiqué les sources. Il s'agit d'une solution plus coûteuse que les sociétés de capital-investissement n'opteront peut-être pas, ont ajouté trois des sources.

Subway permet aux soumissionnaires d'utiliser toutes les voies de financement qu'ils souhaitent, à condition qu'ils puissent démontrer qu'ils sont en mesure de décrocher un financement engagé.

La semaine dernière, plus de dix sociétés de capital-investissement ont présenté des offres de second tour pour Subway, a déclaré l'une des sources. Bain Capital, TPG Inc, Advent International Corp, TDR Capital, la branche buyout de Goldman Sachs Group Inc. et Roark Capital figurent parmi les sociétés de capital-investissement qui participent à la vente aux enchères, selon les sources.

Subway permettra bientôt aux soumissionnaires de s'associer avant de proposer des offres finales, et Bain, TPG et Advent ont déjà eu des discussions à ce sujet, ont ajouté les sources.

Les sources ont requis l'anonymat car les détails de la procédure de vente sont confidentiels. Bain, TPG et Advent se sont refusés à tout commentaire. TDR et Roark n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Subway, JPMorgan, Goldman Sachs et Barclays ont refusé de commenter.

RÉNOVATIONS DE RESTAURANTS

Fondée en 1965 par Fred DeLuca, âgé de 17 ans, et Peter Buck, un ami de la famille, la société appartient aux familles fondatrices depuis l'ouverture de son premier restaurant sous le nom de "Pete's Super Submarines" à Bridgeport, dans le Connecticut.

La chaîne, qui compte près de 37 000 établissements dans le monde, s'éloigne de sa dépendance traditionnelle à l'égard des franchisés qui ne possèdent qu'un ou deux établissements et consolide au contraire ses établissements avec des franchisés moins nombreux, plus grands et bien capitalisés.

Subway a annoncé au début du mois que les ventes comparables mondiales avaient augmenté de 12,1 % au premier trimestre et que le nombre de visiteurs avait augmenté, en partie grâce à la rénovation des restaurants. Subway est confronté à une concurrence croissante de la part de ses rivaux tels que Jimmy John's, Firehouse Subs, Jersey Mike's Subs et Potbelly Corp.

TPG et Bain faisaient partie d'un groupe qui possédait Burger King lorsque John Chidsey, aujourd'hui PDG de Subway, dirigeait cette chaîne de restauration rapide. Advent, pour sa part, a investi dans des restaurants tels que Bojangles et l'exploitant de cafés First Watch. TDR exploite le détaillant en alimentation ASDA et le conglomérat de stations-service EG Group.