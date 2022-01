François Baroin nommé président de Barclays France

PARIS, 20 janvier (Reuters) - L'ancien ministre français de l'Economie François Baroin a été nommé président de Barclays France, où il exerçait déjà depuis 2018 des fonctions de conseiller, annonce jeudi la banque britannique.

François Baroin "a apporté une impressionnante contribution aux activités de la banque, en jouant notablement un rôle clé dans l'expansion en France de la banque d'investissement et de financement", a dit Barclays dans un communiqué.

"François va désormais exercer les fonctions plus larges de président de Barclays France et s'impliquer davantage pour aider au développement de la franchise Barclays dans le pays."

Agé de 56 ans, François Baroin, maire LR de Troyes, a achevé l'an dernier ses fonctions à la tête de l'Association des maires de France qu'il présidait depuis 2014.

Il a été un éphémère ministre de l'Intérieur dans le gouvernement de Dominique Villepin à la fin du mandat présidentiel de son mentor Jacques Chirac en 2007, puis ministre du Budget et ministre de l'Economie et de Finances dans le cabinet de François Fillon entre 2010 et 2012, sous la présidence de Nicolas Sarkozy. (Rédigé par Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)