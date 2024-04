Barclays PLC figure parmi les principaux groupes bancaires britanniques. L'activité s'organise autour de 3 pôles : - banque commerciale : détention, à fin 2023, de 306 agences dans le monde ; - banque de financement, d'investissement et de marché : financements spécialisés (d'acquisitions, de projets, etc.), gestion de portefeuille, interventions sur les marchés actions, de taux, de change et de matières premières, conseil en fusions-acquisitions, capital-investissement, etc. ; - émission de cartes de crédit. A fin 2023, le groupe gère 538,8 MdsGBP d'encours de dépôts et 399,5 MdsGBP d'encours de crédits. La répartition géographique des revenus est la suivante : Royaume Uni (52,4%), Europe (9,9%), Amériques (32%), Asie (5,4%), Afrique et Moyen Orient (0,3%).

Secteur Banques