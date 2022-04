L'action en justice accusant 10 banques d'avoir truqué le marché du Trésor américain de 23 000 milliards de dollars est rejetée.

Le juge de district américain Paul Gardephe à Manhattan a déclaré que les 18 plaignants - y compris des fonds de pension et de retraite, des banques et des sociétés qui négociaient des bons du Trésor - n'ont pas réussi à combler les lacunes qu'il avait constatées il y a un an en rejetant une version antérieure de leur proposition de recours collectif.

Les défendeurs comprennent Bank of America, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, NatWest Group et UBS, ainsi que l'opérateur de plate-forme de négociation Tradeweb Markets.

Les traders accusent les banques de s'être entendues de 2007 à 2015 pour utiliser des salons de discussion afin d'échanger des ordres confidentiels de clients et de coordonner des stratégies dans le cadre d'une "conspiration d'enchères".

Ils ont également accusé Bank of America, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, JPMorgan et Morgan Stanley d'avoir depuis 2013 exploité leur pouvoir de marché en boycottant les plateformes de négociation électronique qui proposaient des échanges "anonymes" et de meilleurs prix.

Mais dans une décision de 74 pages, M. Gardephe a déclaré que les preuves nouvellement introduites d'extraits de chat, d'analyses statistiques du trading des banques et de pressions présumées pour boycotter les plateformes défavorisées ne suffisaient pas à établir une collusion illégale.

Contrairement à ce qui s'était passé il y a un an, le juge a déclaré qu'il ne laissera pas les plaignants modifier à nouveau leur plainte.

"Il n'y a aucune raison de croire qu'un nouvel amendement serait productif", a écrit M. Gardephe.

Dan Brockett, un avocat des plaignants, a déclaré dans un courriel : "Nous sommes en train d'examiner l'avis et nous examinerons et considérerons toutes les options au nom du groupe."

Le litige a débuté en juillet 2015, suite à des informations selon lesquelles le ministère américain de la Justice cherchait à savoir si les banques avaient manipulé les marchés du Trésor.

Des enquêtes antérieures sur la manipulation de devises étrangères et sur l'indice de référence des taux d'intérêt Libor, aujourd'hui abandonné, ont entraîné des milliards de dollars de sanctions pénales et civiles pour les banques du monde entier.

L'affaire est In re : Treasuries Securities Auction Antitrust Litigation, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 15-md-02673.