L'enquête WhatsApp de Wall street devrait aboutir à une amende historique - Bloomberg Law

La Securities and Exchange Commission (SEC) et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) pourraient décrocher des amendes totales d'environ 2 milliards de dollars, selon les révélations des banques américaines.

L'annonce du règlement est attendue dès mercredi, rapporte Bloomberg Law. (https://bit.ly/3SstNjA)

Les régulateurs n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Les institutions de Wall street ont été confrontées à des difficultés pour suivre les communications du personnel à l'ère de la pandémie du travail à domicile, en particulier sur les appareils personnels. Citigroup Inc, JPMorgan Chase & Co et Goldman Sachs Group Inc sont quelques-unes des plus grandes banques soumises à l'examen de l'ensemble du secteur.