L'ancien PDG de Barclays, John Varley, devrait être contraint de témoigner lors de l'appel de la banque britannique contre une amende de 50 millions de livres (63 millions de dollars) pour des commissions non divulguées à des entités qataries, ont déclaré jeudi les avocats de l'autorité de surveillance financière britannique.

La Financial Conduct Authority (FCA) poursuit une amende qu'elle avait proposée pour la première fois en 2013. Il s'agit de la dernière bataille judiciaire portant sur la manière dont Barclays a évité un sauvetage de l'État pendant la crise du crédit de 2008-9 en faisant appel à des investisseurs du Golfe aux poches bien garnies.

L'affaire porte sur la manière dont Barclays a communiqué avec le marché au sujet d'une levée de fonds d'urgence en deux parties de 11 milliards de livres en juin et octobre 2008 et des "accords de services consultatifs" conclus avec le Qatar, riche en gaz et en pétrole, pour un montant total de 322 millions de livres.

Barclays, qui nie les allégations d'actes répréhensibles, fait appel de l'amende auprès de l'Upper Tribunal de Londres, en faisant valoir qu'elle a pris des précautions raisonnables pour ne pas faire d'annonces trompeuses au marché.

La banque affirme qu'elle a agi sur les conseils de ses avocats, que ses décisions concernant les informations à communiquer au marché étaient conformes aux pratiques de l'entreprise et que les commissions qataries n'étaient pas importantes et n'étaient pas liées à la levée de fonds de 2008.

L'appel braque à nouveau les projecteurs sur la stratégie de Barclays il y a 15 ans, et quatre ans après que trois hauts dirigeants ont été blanchis des accusations de fraude. M. Varley a été acquitté en 2019 après que des juges de haut rang ont déclaré qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves contre lui.

Lors d'une audience préliminaire jeudi, la FCA et Barclays se sont opposées sur la question de savoir si Varley, PDG de Barclays à l'époque de la levée de fonds, devrait être contraint de témoigner.

Un avocat de M. Varley, qui n'est pas partie prenante dans l'affaire de l'Upper Tribunal, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

En 2013, la FCA a proposé d'infliger à M. Varley une amende d'un million de livres et de lui interdire l'accès aux services financiers pour avoir prétendument agi de manière imprudente et sans intégrité, mais elle a abandonné l'affaire après la fin de la procédure pénale, ont déclaré les avocats de la FCA dans des documents déposés au tribunal.

Paul Stanley, qui représente la FCA, a déclaré dans les documents déposés au tribunal que M. Varley devrait être convoqué par le tribunal pour témoigner.

Il a fait valoir dans ces documents que c'est Barclays, et non la FCA, qui devrait chercher à citer Varley à comparaître, car la FCA considère qu'il n'est pas un témoin sincère.

M. Stanley a déclaré qu'il existait "de sérieux doutes quant à l'exactitude, la fiabilité et la véracité" des comptes rendus que M. Varley a donnés à la FCA, au Serious Fraud Office - qui a poursuivi sans succès M. Varley et Barclays - et dans le cadre d'un procès civil intenté par la société de capital-investissement de la femme d'affaires britannique Amanda Staveley.

Mais les avocats de Barclays ont déclaré qu'il serait injuste d'obliger Varley à témoigner après que la FCA lui a dit en 2020 qu'elle ne poursuivrait pas ses poursuites contre lui personnellement.

Le juge Rupert Jones devrait rendre sa décision à une date ultérieure. (Reportage de Sam Tobin et Kirstin Ridley ; Rédaction de Jan Harvey)