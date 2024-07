Les banques britanniques doivent se conformer à des règles plus strictes à partir de septembre, qui les obligent à retarder les fermetures d'agences jusqu'à ce qu'elles puissent démontrer aux autorités de régulation que les communautés locales auraient toujours accès à un autre fournisseur d'argent liquide.

La Financial Conduct Authority (FCA) a publié mardi les règles définitives en matière d'accès à l'argent liquide à la suite des inquiétudes exprimées par les législateurs concernant les difficultés rencontrées par les personnes vulnérables et les habitants des zones rurales pour obtenir de l'argent liquide afin de payer leurs achats et leurs services lorsqu'une succursale est fermée.

Au cours des deux années précédant juin 2023, 1 358 succursales de banques et de sociétés de crédit immobilier ont été fermées, a indiqué la FCA, car de nombreuses personnes effectuent leurs opérations bancaires en ligne et utilisent des cartes pour effectuer leurs paiements.

"Trois millions de personnes continuent de dépendre de l'argent liquide, même si les paiements numériques deviennent de plus en plus populaires. Et de nombreuses petites entreprises ont encore besoin d'un endroit où déposer leurs recettes en toute sécurité chaque jour", a déclaré Sheldon Mills, directeur exécutif de la FCA chargé des consommateurs et de la concurrence, dans un communiqué.

Le Parlement a adopté une loi donnant à la FCA le pouvoir d'obliger les banques à évaluer les éventuels déficits de liquidités laissés par les fermetures de succursales et à mettre en place un service alternatif de retrait d'argent gratuit pour les clients titulaires d'un compte bancaire, avant qu'une succursale ne puisse être fermée.

Les solutions de remplacement doivent inclure un distributeur de billets à usage gratuit ou un "hub" dans les bureaux de poste mis en place conjointement par les banques qui ont quitté une ville ou un village.

Jusqu'à présent, ces centres faisaient partie d'un programme volontaire des banques, ce qui a entraîné des retards dans leur mise en place : seuls 67 des 146 centres proposés ont été effectivement mis en service.

"Notre approche vise donc à remédier à ces lacunes", a déclaré la FCA.

Les résidents et les entreprises locales peuvent également demander une évaluation pour savoir s'il existe des lacunes dans l'accès local aux liquidités en cas de fermeture d'une succursale, a indiqué la FCA.

"Les pouvoirs de la FCA n'empêcheront pas la fermeture de succursales bancaires, mais ils auront un impact lorsque les fermetures de succursales laisseront des lacunes importantes dans l'accès local aux liquidités", a déclaré l'organisme de surveillance.

Quatorze banques et sociétés de crédit immobilier, dont Barclays, Lloyds, HSBC, NatWest, Nationwide Building Society et Santander, doivent se conformer à ces règles.

Le parti travailliste, actuellement au pouvoir, a déclaré en juin qu'il donnerait aux autorités de régulation des pouvoirs supplémentaires afin d'augmenter de manière significative le nombre de centres bancaires.