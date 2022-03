La hausse du prix du VXX de Barclays entraîne des gains à deux chiffres pour le fonds d'arbitrage de la volatilité

La société a acheté des options d'achat profondément en dehors du cours sur l'ETN iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures - des contrats relativement peu coûteux qui avaient peu de chances de rapporter de l'argent mais dont la valeur pouvait exploser si le cours de l'action s'envolait.

Cette semaine, les actions VXX ont bondi de 60 % au cours de deux jours de bourse.

La société, qui gère entre 35 et 55 millions de dollars, doit encore liquider ses positions sur VXX, a déclaré M. Sidial. Il a refusé de donner les détails de la transaction mais a déclaré qu'au plus fort de la hausse de VXX, les gains en pourcentage de la société étaient à deux chiffres depuis le début du mois.

Les actions VXX ont grimpé en flèche pour une deuxième journée mardi, un jour après que la banque britannique Barclays ait déclaré avoir suspendu la vente et l'émission des actions en raison de contraintes de capacité.

Sidial a estimé que la décision de la Cboe Options Exchange, en novembre, d'étendre les heures de négociation des options sur le S&P 500 et le Cboe Volatility Index à près de 24 heures chaque jour ouvrable, avait le potentiel de provoquer de plus grandes variations de prix pour certains ETN qui cherchent à suivre la volatilité.

"Les acheteurs de produits dérivés sur ces produits négociés en bourse pourraient avoir beaucoup de chance", a-t-il écrit aux investisseurs dans une lettre du 22 novembre vue par Reuters.

Les marchés financiers mondiaux ont connu une forte hausse de la volatilité, avec de grandes variations de prix des actions et des matières premières, alors que le conflit entre la Russie et l'Ukraine effraie les investisseurs et que la Réserve fédérale américaine s'apprête à relever ses taux d'intérêt pour la première fois en trois ans.

Les analystes s'attendent à ce que les actions VXX connaissent encore de fortes variations de prix, car le prix de négociation de l'ETN s'éloigne de son prix indicatif - où il devrait se négocier en fonction de la valeur de ses titres sous-jacents.

Habituellement, les grandes banques achètent et vendent des actions pour maintenir généralement le prix de négociation des ETN en ligne avec leur valeur indicative.

Mais avec la suspension des nouvelles actions, ce processus peut déraper. Mardi, VXX s'est négocié jusqu'à 14 $ de plus que son prix indicatif. Les actions ont terminé à peu près à égalité à 28,70 $ et sont en hausse de 9 % pour la semaine.

"Il s'agit essentiellement d'une valeur de rareté, c'est-à-dire d'une demande d'actions VXX qui aurait autrement été satisfaite par la création d'actions", a déclaré Matt Thompson, associé directeur du conseiller en investissement Thompson Capital Management, basé à Chicago et spécialisé dans le trading de volatilité.

La société de Thompson, qui avait "une certaine exposition" à VXX, a tout vendu mardi, a-t-il dit.

"Nous ne voulons pas être là quand/s'ils recommencent à émettre des actions", a-t-il déclaré.

Certains investisseurs ont déclaré que les récents mouvements sauvages de VXX ravivent le souvenir d'un autre produit de suivi de la volatilité - VelocityShares Daily 2x VIX Short-Term ETN, qui s'est effondré de près de 60 % au cours de quatre séances de bourse en mars 2012, après que l'émetteur de l'ETN, Credit Suisse, ait rouvert l'émission d'actions après une suspension d'un mois.

Les investisseurs qui avaient une opinion baissière sur VXX, quant à eux, sont confrontés à de fortes pertes après l'envolée de l'ETN.

En temps utile ?

Sidial et quelques autres s'inquiètent depuis longtemps de la possibilité de dislocations de prix dans les ETN, où une grande partie de la stabilité des prix de ces produits dépend de la capacité des participants autorisés (PA) - généralement de grandes banques - à acheter et vendre des actions de manière efficace.

Cependant, même lorsque l'émission d'actions n'a pas été suspendue, les PA ont parfois eu du mal à maintenir le prix stable, car la liquidité se tarit pendant les épisodes de stress du marché.

Selon M. Sidial, la possibilité d'effectuer des transactions à presque n'importe quelle heure de la journée a le potentiel d'exacerber la volatilité en permettant aux participants du marché de réagir immédiatement à des nouvelles potentiellement négatives, ce qui aggrave souvent la liquidité du marché pendant les chocs.

Le Cboe a déclaré par le passé que la possibilité de négocier des options sur le S&P 500 et le VIX presque 24 heures sur 24 aiderait les investisseurs à gérer le risque plus efficacement.

"C'est quelque chose que nous suivons depuis un certain temps", a déclaré M. Sidial.