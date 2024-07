(Alliance News) - Le FTSE 100 à Londres a ouvert en hausse ce jeudi, alors que les Britanniques se rendent dans les bureaux de vote pour les élections générales.

D'après les sondages réalisés avant le jour du scrutin, il semble que les travaillistes obtiendront la majorité, évinçant ainsi les conservateurs après près d'une décennie et demie au pouvoir.

De l'autre côté de la Manche, les électeurs français se sont rendus aux urnes dimanche pour le premier tour des élections législatives, et ils y retournent cette semaine.

L'indice FTSE 100 a ouvert en hausse de 42,18 points, soit 0,5 %, à 8 213,30. Le FTSE 250 était en hausse de 35,53 points, soit 0,2 %, à 20 564,95, et l'AIM All-Share ne perdait que 0,34 point à 769,78.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,5% à 817,89, le Cboe UK 250 était en hausse de 0,5% à 17 934,78, et le Cboe Small Companies était en hausse de 0,1% à 16 968,98.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en hausse de 0,8%, tandis que le DAX 40 à Francfort était en hausse de 0,5%.

Jeudi, l'attention se porte sur les élections générales au Royaume-Uni, avec l'ouverture des bureaux de vote dans l'ensemble du pays tôt jeudi. Les bureaux de vote fermeront à 2200 BST.

Mercredi, le parti travailliste a reçu le soutien du tabloïd The Sun, ce qui a porté un coup de dernière minute au parti conservateur.

Le tabloïd a déclaré qu'il pensait que les conservateurs, au cours des 14 dernières années, étaient devenus une "populace divisée, plus intéressée à se battre contre elle-même qu'à diriger le pays".

"Le Labour aborde ces élections avec plus de 20 points d'avance sur les Tories, même les régions les plus conservatrices du pays semblent fatiguées des 14 années de règne des Tories. Les deux scénarios les plus probables sont une bonne majorité travailliste avec 150 sièges, soit presque le double de la majorité de 80 sièges de Boris Johnson en 2019, ou une supermajorité. Dans les deux cas, les travaillistes disposeront d'une très grande marge pour faire passer toutes les réformes qu'ils souhaitent dans les années à venir", a déclaré Ipek Ozkardeskaya chez Swissquote Bank.

"Normalement, les investisseurs préfèrent les conservateurs car ils ont une meilleure maîtrise des dépenses et des niveaux d'endettement. Mais cette fois-ci, même les investisseurs souhaitent voir les travaillistes prendre les rênes."

En France, la situation est différente, la droite étant en tête des sondages et du premier tour de scrutin.

Mercredi, le premier ministre français a exhorté les électeurs à former un front uni pour faire barrage à l'extrême droite lors des élections législatives, avertissant que le parti anti-immigration de Marine Le Pen était la seule faction capable de remporter la majorité absolue.

À quatre jours du second tour des élections, l'avenir politique de la France reste incertain, le parti d'extrême droite, le Rassemblement national, cherchant à prendre le contrôle du gouvernement pour la première fois.

Le RN a dominé le premier tour des sondages, offrant au parti de Mme Le Pen la perspective de former un gouvernement et à son protégé Jordan Bardella, 28 ans, celle de prendre le poste de premier ministre dans une "cohabitation" tendue avec le président Emmanuel Macron.

De l'autre côté de l'Atlantique, les élections américaines ont également fait les gros titres, Joe Biden se démenant pour sauver sa candidature à la réélection aux États-Unis.

Ces dernières semaines, la pression s'est accrue sur Joe Biden pour qu'il se retire à la suite d'un débat désastreux, et le président lui-même aurait déclaré que les prochains jours pourraient être décisifs.

À New York, les marchés seront fermés jeudi, car le pays célèbre sa fête de l'indépendance.

Aux États-Unis, mercredi, Wall Street a terminé en demi-teinte, l'indice Dow Jones Industrial Average perdant 0,1 %, l'indice S&P 500 progressant de 0,5 % et l'indice Nasdaq Composite augmentant de 0,9 %. Il s'agit d'une nouvelle clôture record pour le S&P et le Nasdaq.

La livre était cotée à 1,2748 USD tôt jeudi à Londres, en baisse par rapport à 1,2768 USD à la clôture des marchés boursiers mercredi. L'euro s'est établi à 1,0794 USD, en baisse par rapport à 1,0806 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 161,32 yens, en baisse par rapport à 161,38 yens.

Dans le FTSE 100, Smith & Nephew a bondi de 6,9 % pour atteindre la tête de l'indice.

L'investisseur activiste Cevian Capital a pris une participation de 5,0 % dans la société de technologie médicale basée à Londres.

Barclays a légèrement augmenté de 1,8 %.

Barclays a déclaré que Barclays Bank Ireland a accepté de vendre son activité de crédit à la consommation en Allemagne à BAWAG PSK, une filiale à part entière de BAWAG Group AG. Elle a indiqué que la vente s'est faite avec une petite prime par rapport à l'actif net.

"Consumer Bank Europe est une activité diversifiée de banque de détail, avec des franchises établies de cartes de crédit, de prêts à la consommation et de dépôts au service des clients sur les marchés allemand et autrichien", a déclaré Barclays.

Francesco Ceccato, directeur général de Barclays Europe, a déclaré : "La vente de Cons umer Bank Europe est conforme à notre ambition de simplifier Barclays. Avec BAWAG, nous pensons avoir trouvé un propriétaire solide et engagé pour faire avancer l'entreprise. Cette transaction permettra également à Barclays Europe de se concentrer sur ses activités de banque de financement et d'investissement et de banque privée.

Sur l'AIM de Londres, Distribution Finance a fait un bond de 22 %.

La banque spécialisée basée à Manchester, en Angleterre, a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les résultats annuels soient nettement supérieurs aux attentes du marché.

Carl D'Ammassa, PDG, a commenté : "2024 a exceptionnellement bien commencé, avec une solide exécution opérationnelle et commerciale, ainsi qu'une gestion et un contrôle du portefeuille. Nos produits et services trouvent un écho évident auprès de nos clients et le fait que nous continuions à enregistrer un nombre record de nouveaux prêts témoigne de l'attention portée par l'ensemble de l'équipe à la fourniture d'un service de haute qualité et des relations étroites que nous entretenons avec nos partenaires concessionnaires et constructeurs."

En Asie, jeudi, l'indice Nikkei 225 à Tokyo était en hausse de 0,8 %. En Chine, l'indice Shanghai Composite était en baisse de 0,8 %, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong était en hausse de 0,3 %. L'indice S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en hausse de 1,2 %.

Le pétrole Brent était coté à 86,63 USD le baril tôt à Londres jeudi, en hausse par rapport à 86,33 USD mercredi. L'or était coté à 2 357,90 USD l'once, en baisse par rapport aux 2 361,74 USD.

A venir sur le calendrier économique de jeudi, il y a une lecture PMI de la construction au Royaume-Uni à 0930 BST.

