* LE PDG DE BARCLAYS, C.S. VENKATAKRISHNAN, S'EXPRIME LORS D'UNE CONFÉRENCE À NEW YORK
* LE PDG DE BARCLAYS PLC DÉCLARE QUE LA RÉSERVE FÉDÉRALE POURRAIT AUGMENTER SES TAUX D'INTÉRÊT UNE FOIS DE PLUS.
* LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE BARCLAYS DÉCLARE QUE NOUS VOYONS L'APPROCHE DE L'ATTERRISSAGE EN DOUCEUR
* LE DIRECTEUR FINANCIER DE BARCLAYS DÉCLARE QUE LE PORTEFEUILLE DE PRÊTS HYPOTHÉCAIRES AU ROYAUME-UNI SE PORTE BIEN
* LE DIRECTEUR FINANCIER DE BARCLAYS DÉCLARE QUE SON PORTEFEUILLE N'EST PAS SOUMIS À DES TENSIONS EN MATIÈRE DE CRÉDIT
* LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE BARCLAYS VOIT LES PREMIERS SIGNES D'UNE REVITALISATION DE L'ACTIVITÉ DE BANQUE D'INVESTISSEMENT
* LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE BARCLAYS DÉCLARE QUE LA BANQUE EST INTÉRESSÉE PAR LA CROISSANCE DANS LES DOMAINES QUI GÉNÈRENT DES REVENUS DE COMMISSIONS
* LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE BARCLAYS DÉCLARE QUE LES CHANGEMENTS NÉCESSAIRES POUR STIMULER LES FUSIONS ET ACQUISITIONS, LES RACHATS ET LES OFFRES D'ACTIONS SONT PEUT-ÊTRE EN TRAIN DE SE METTRE EN PLACE
* LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE BARCLAYS DÉCLARE QUE LES VALORISATIONS SONT PEUT-ÊTRE EN TRAIN D'ATTEINDRE LE POINT NÉCESSAIRE POUR RÉACTIVER LES FUSIONS ET ACQUISITIONS
* Le PDG de BARCLAYS conclut ses remarques lors d'une conférence à New York Autres informations sur l'entreprise :