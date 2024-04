(Alliance News) - Barclays PLC a annoncé jeudi une baisse de ses bénéfices au premier trimestre, en raison de la faiblesse des performances de la banque d'investissement.

Au cours des trois premiers mois de 2024, le bénéfice avant impôt a chuté à 2,28 milliards de livres sterling, contre 2,60 milliards de livres sterling l'année précédente, a déclaré Barclays. Toutefois, ce résultat est supérieur au consensus du marché d'environ 4 %.

Les actions de Barclays ont augmenté de 4,2 % à 199,22 pence chacune à Londres jeudi matin. L'indice FTSE 100 a augmenté de 0,5 %.

Barclays a déclaré que le revenu total a chuté à 6,95 milliards de livres sterling au premier trimestre, contre 7,24 milliards de livres sterling un an plus tôt. Les revenus nets d'intérêts ont chuté de 4 % à 3,07 milliards de livres sterling, contre 3,05 milliards de livres sterling.

La marge d'intérêt nette est passée de 3,18 % à 3,09 %, tandis que le rendement des capitaux propres corporels moyens est passé de 15 % à 12,3 %.

Les revenus de la banque d'investissement de Barclays ont baissé de 7 %, passant de 3,57 milliards de livres sterling à 3,33 milliards de livres sterling. Au sein de Global Markets, la forte performance des actions a été plus que compensée par les revenus fixes.

Dans la banque d'investissement, l'augmentation des revenus de commissions sur les marchés de la dette et des capitaux a été plus que compensée par la baisse des revenus de commissions dans le conseil et la baisse des revenus dans la banque de transaction.

Les revenus de Barclays UK ont diminué de 7 %, passant de 1,96 milliard de livres sterling à 1,83 milliard de livres sterling, la hausse des revenus de couverture structurelle ayant été plus que compensée par la dynamique défavorable des dépôts et des prêts hypothécaires, en plus du transfert de Wealth Management & Investments vers Barclays Private Bank et Wealth Management.

Les revenus de Barclays UK Corporate Bank ont diminué de 6 %, passant de 463 millions de livres sterling à 434 millions de livres sterling, reflétant la baisse des revenus du pool de liquidités tout en maintenant la stabilité des dépôts moyens.

Les revenus de Barclays Private Bank and Wealth Management ont augmenté de 20% à 312 millions de GBP contre 259 millions de GBP, reflétant le transfert de WM&I de Barclays UK, partiellement compensé par une baisse de la marge nette d'intérêts due à une dynamique défavorable des dépôts.

Le revenu de Barclays US Consumer Bank a augmenté de 4 %, passant de 826 millions de livres sterling à 859 millions de livres sterling.

Barclays a déclaré que les coûts d'exploitation totaux ont baissé de 3% à 4,00 milliards de livres sterling, contre 4,11 milliards de livres sterling. En tenant compte d'une taxe réglementaire britannique et des frais de contentieux, les frais d'exploitation totaux ont augmenté de 2 % à 4,18 milliards de livres sterling, contre 4,11 milliards de livres sterling.

Barclays a déclaré que son ratio coûts/revenus était de 60 % avec un objectif d'environ 63 % en 2024 inchangé.

Barclays a déclaré que le total des dépôts a augmenté de 13,5 milliards de livres sterling pour atteindre 552,3 milliards de livres sterling, contre 538,8 milliards de livres sterling à la fin de 2023.

Les charges de dépréciation de crédit sont restées stables à 0,5 milliard de livres sterling.

Le ratio common equity tier 1 est passé de 13,8 % à 13,5 %, au milieu de la fourchette cible de 13 % à 14 %.

Pour 2024, Barclays vise un rendement des capitaux propres tangibles supérieur à 10 % et des économies d'efficacité d'un milliard de livres sterling.

Elle s'attend à ce que les revenus nets d'intérêts du groupe Barclays, à l'exclusion de la banque d'investissement et du siège social, s'élèvent à environ 10,7 milliards de livres sterling.

À l'horizon 2026, Barclays vise un RoTE supérieur à 12 % et des retours en capital d'au moins 10 milliards de livres sterling aux actionnaires entre 2024 et 2026, par le biais de dividendes et de rachats d'actions, avec une préférence continue pour les rachats.

Elle prévoit de maintenir le dividende total stable au niveau de 2023 en termes absolus, avec une croissance progressive du dividende par action grâce à la réduction du nombre d'actions résultant de l'augmentation des rachats d'actions.

Barclays vise un revenu total pour le groupe d'environ 30 milliards de livres sterling.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.