Le fabricant mexicain de tequila Cuervo voit la croissance de ses ventes s'améliorer

La société prévoit désormais une croissance du chiffre d'affaires net pour l'ensemble de l'année dans la moyenne des dix ans, a déclaré le directeur financier Fernando Suarez, alors que la société avait annoncé en mars une croissance à un chiffre dans la moyenne.

Lors d'un appel pour discuter des résultats du troisième trimestre publiés jeudi, M. Suarez a déclaré que le groupe maintenait ses perspectives de CAPEX pour la période dans la fourchette de 225 à 250 millions de dollars.

Les actions de Becle ont augmenté de plus de 4,5 % vendredi après les annonces, en voie de connaître leur meilleure journée en six mois et de surpasser le principal indice boursier mexicain S&P/BMV IPC, qui a augmenté de seulement 0,3 %.

Au cours de la conférence téléphonique, le distillateur mexicain a également noté que ses activités aux États-Unis, au Mexique et ailleurs en Amérique latine ont été affectées par des problèmes de chaîne d'approvisionnement au troisième trimestre.

"Depuis l'année dernière, nous subissons une pression sur le verre", a déclaré M. Suarez. "Cela continue d'être un problème mais nous travaillons à obtenir des engagements avec les fournisseurs de verre."

Becle a affiché jeudi un bond de 29,6 % de son bénéfice net au troisième trimestre, pour atteindre 85,2 millions de dollars, car elle a augmenté les prix et stimulé les ventes de ses marques haut de gamme.

"Cuervo montre son habileté à naviguer dans l'environnement stressé actuel avec des résultats solides, battant nos estimations", ont déclaré les analystes de Barclays dans une note de recherche.