Le marché londonien des bureaux en difficulté est en "récession locative" alors que les volumes d'espaces vides dans les quartiers d'affaires du West End, de la City et de Canary Wharf ont atteint leur plus haut niveau depuis 30 ans, ont déclaré les analystes de Jefferies mercredi.

Dans une note qui déclasse Land Securities, British Land, Derwent London et Great Portland Estates, Jefferies estime une contraction de 20 % de l'utilisation des bureaux londoniens en raison du travail hybride post-pandémique et de la préférence croissante des occupants pour des bâtiments plus écologiques dans les banlieues.

"Le commerce de détail a été la première victime de la technologie et nous pensons que les bureaux sont les prochains. L'utilisation s'est réduite et les propriétaires perdent leur pouvoir de fixation des prix alors que les locataires se déchargent des espaces excédentaires", ont déclaré les analystes.

Jefferies estime à 7 % le taux d'inoccupation dans le West End, à 10 % dans la City et à plus de 20 % dans le Canary Wharf, le point d'inflexion pour une récession des loyers se situant historiquement autour de 8 %.

À plus de 30 livres (36,43 dollars) le pied carré, Jefferies a déclaré que les loyers obtenus par le propriétaire d'entrepôts Segro dans le parc logistique Park Royal étaient probablement plus élevés que le taux du marché à Canary Wharf, où se trouvent plusieurs locataires financiers importants, dont Barclays, JPMorgan et Morgan Stanley.

HSBC, qui réside depuis longtemps à Canary Wharf, a récemment annoncé qu'elle déménagerait dans la City, mais devrait louer 30 % d'espace en moins dans son nouveau site, selon la note.

"La liquidité du marché de l'investissement diminue en raison de l'incertitude des loyers et de la compression des bénéfices des promoteurs", indique la note.

"Les REIT (real estate investment trusts) londoniens semblent bon marché mais ne sont probablement pas une bonne valeur.

(1 dollar = 0,8235 livre)