Le père de Sam Bankman-Fried retient les services d'un avocat - source

Joseph Bankman, professeur de droit fiscal à la Stanford Law School, a fait appel à Sean Hecker de Kaplan Hecker and Fink LLP, a indiqué la source.

Hecker, qui se concentre sur la criminalité en col blanc, a déjà représenté un ancien grand trader de change chez Barclays, accusé d'une fraude présumée de plusieurs milliards de dollars. Dans un geste rare, un juge fédéral a rejeté cette affaire immédiatement après que les procureurs l'aient présentée.

Bankman conseillait étroitement son fils depuis que Bankman-Fried a lancé son fonds spéculatif Alameda Research en 2017, selon trois anciens cadres de FTX. Dans son travail de conseil ultérieur pour FTX, Bankman a aidé à organiser des réunions à Washington pour son fils, ont déclaré les sources.

Bankman coopère avec les procureurs, a dit la source, sans donner plus de détails. Reuters n'a pas pu déterminer quelles informations, le cas échéant, Bankman avait donné aux procureurs. Un porte-parole de Bankman a refusé de faire des commentaires pour cet article. Bankman n'a pas pu être joint pour un commentaire par téléphone et par e-mail.

Bien qu'il ne soit pas clair si les procureurs considèrent que Bankman a une quelconque responsabilité personnelle dans le système de fraude présumé, l'examen minutieux de l'affaire souligne que le filet des individus pris dans le scandale FTX est large. Bankman-Fried, qui a été arrêté et libéré sous caution, a plaidé non coupable aux accusations de fraude et doit être jugé en octobre.

Un porte-parole du DOJ a refusé de commenter au sujet de Bankman.

Le ministère de la Justice, la Securities and Exchange Commission et la Commodity Futures Trading Commission ont déposé des accusations contre Bankman-Fried le mois dernier. Il est accusé d'avoir détourné des milliards de dollars de dépôts de clients de FTX vers Alameda pour financer des investissements à risque, des achats immobiliers de luxe et des dons politiques.

Il a conclu un accord avec les procureurs à la fin du mois dernier, le faisant sortir de prison en échange d'une caution de 250 millions de dollars, décrochée sur la propriété de ses parents. L'accord exigeait que Bankman-Fried reste enfermé avec Bankman et sa mère Barbara Fried dans leur maison de Palo Alto, en Californie.

Deux autres anciens associés de haut niveau, l'ancienne directrice générale d'Alameda, Caroline Ellison, et l'ancien directeur technique de FTX, Gary Wang, ont tous deux plaidé coupable d'avoir fraudé les investisseurs et ont accepté de coopérer.

Bankman était étroitement impliqué chez Alameda et FTX, ont déclaré les anciens cadres. En 2017, il a personnellement recruté Daniel Friedberg, qui est devenu le principal avocat de FTX pendant longtemps, a déclaré l'une des personnes. Reuters a rapporté la semaine dernière que Friedberg avait coopéré avec les procureurs. Il a également accompagné Bankman-Fried aux Bahamas début novembre alors que son fils tentait de décrocher un financement d'urgence.

Les deux parents de Bankman-Fried, ainsi que des cadres supérieurs de la bourse de crypto-monnaie en faillite, ont acheté des propriétés aux Bahamas au cours des deux dernières années, a précédemment rapporté Reuters. À l'époque, un porte-parole des deux a seulement dit qu'ils avaient essayé de rendre la propriété à FTX.

Le porte-parole de Bankman a refusé de commenter lorsqu'il a été interrogé sur le statut de ces propriétés.