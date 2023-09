(Alliance News) - Les actions à Londres sont restées stables jeudi, les marchés étant confrontés à l'aggravation de la crise immobilière en Chine et à la perspective de voir les taux d'intérêt rester élevés plus longtemps.

Le promoteur immobilier China Evergrande a suspendu la négociation de ses actions à la bourse de Hong Kong jeudi, selon les avis affichés par la bourse.

Cette suspension intervient au lendemain d'un rapport de Bloomberg selon lequel Xi Jiayin, le patron milliardaire d'Evergrande, était détenu par la police sous "surveillance résidentielle".

Evergrande n'a repris ses activités qu'il y a un mois, après avoir été suspendue pendant 17 mois pour n'avoir pas publié ses résultats financiers.

Le pétrole s'est approché de la barre des 100 dollars le baril sur fond d'inquiétude quant à l'augmentation de la demande et à la diminution de l'offre.

Les prix du pétrole ont augmenté de 30 % depuis juin, après que certains des plus grands producteurs mondiaux, dont l'Arabie saoudite et la Russie, ont annoncé une série de réductions de l'offre jusqu'à la fin de l'année.

Cette hausse a alimenté les inquiétudes concernant la persistance de l'inflation, ce qui renforce l'idée que les taux d'intérêt devront rester plus élevés, plus longtemps.

Dans les premières nouvelles des entreprises britanniques, 888 Holdings, propriétaire de William Hill, a déclaré que ses performances jusqu'à présent en 2023 ont été "mitigées" avec des revenus annuels qui devraient maintenant être inférieurs d'une année sur l'autre.

FTSE 100 : en baisse de seulement 0,48 point à 7 593,70

Hang Seng : en baisse de 1,4 % à 17 357,41

Nikkei 225 : clôture en baisse de 1,5 % à 31 872,52

S&P/ASX 200 : clôture en baisse de 0,1 % à 7 024,80

DJIA : clôture en baisse de 68,91 points, 0,2%, à 33 550,27

S&P 500 : clôture peu modifiée à 4 274,51

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 0,2% à 13 092,85.

EUR : baisse à 1,0504 USD (1,0517 USD)

GBP : baisse à 1,2135 USD (1,2140 USD)

USD : stable à 149,41 JPY (149,42 JPY)

Or : baisse à 1 874,09 USD l'once (1 880,42 USD)

(Brent : en baisse à 94,87 USD le baril (95,52 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

Les principaux événements économiques de jeudi sont encore à venir :

UE Réunion du Conseil général de la BCE

08:30 EDT Canada emploi salarié, salaires et postes vacants

10:00 CEST Bulletin économique de la BCE de l'UE

11:00 CEST Indicateur du climat économique de l'UE

10:00 CEST Allemagne Prévisions économiques Ifo

14:00 CEST Allemagne IPC

10:00 CEST Italie Enquête sur la confiance des entreprises et des consommateurs

11:00 CEST Italie PPI

09:00 CEST Espagne ventes au détail

08:30 EDT US unemployment insurance weekly claims report (rapport sur les demandes hebdomadaires d'assurance chômage)

08:30 EDT US GDP

09:00 EDT Le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, prononce un discours à l'Institut Peterson

10:00 EDT Indice des ventes de maisons en attente aux Etats-Unis

16:00 EDT Le président de la Réserve fédérale américaine Jerome Powell anime une réunion publique

16:30 EDT Détentions des banques centrales étrangères aux Etats-Unis

16:30 EDT Emprunts de la fenêtre d'escompte fédérale américaine

19:00 EDT Le président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, prend la parole lors d'un événement organisé par Money Marketteers.

Les conservateurs britanniques au pouvoir se réunissent ce week-end pour leur conférence annuelle. Le premier ministre Rishi Sunak tente de redonner vie à son parti en le réinitialisant. L'événement de quatre jours, qui débute dimanche à Manchester, dans le nord-ouest de l'Angleterre, intervient alors que des élections générales sont attendues l'année prochaine et que les Tories de M. Sunak - au pouvoir depuis 2010 - semblent devoir être perdus face à la principale opposition travailliste. Le dirigeant britannique, dont le discours principal clôturera la conférence mercredi prochain, semble vouloir donner à son parti assiégé une assise électorale en essayant de recentrer l'attention sur un programme politique plus large. Cette année, la conférence est placée sous le slogan "Des décisions à long terme pour un avenir meilleur". Dans un récent discours, M. Sunak a déclaré qu'il était "temps d'aborder les questions plus importantes et à plus long terme auxquelles nous sommes confrontés".

Barclays réduit United Utilities à 'equal weight' (surpondération) - objectif de prix 1 290 (1 310) pence

----------

Barclays relève Severn Trent à 'surpondérer' (equal weight) - objectif de cours 3.360 (3.400) pence

----------

Barclays réinitialise National Grid à 'surpondérer' - objectif de cours 1.300 pence

ENTREPRISES - FTSE 100

Diageo a maintenu ses prévisions pour l'exercice 2024 inchangées par rapport à celles communiquées lors de la publication de ses résultats annuels en août. Le propriétaire de Guinness et Smirnoff a déclaré qu'il s'attendait à ce que les défis liés à l'environnement opérationnel persistent, mais ajoute qu'il agira "avec rapidité et agilité" pour investir dans le marketing et l'innovation. La directrice générale, Debra Crew, ajoute que l'entreprise reste bien positionnée pour atteindre ses objectifs à moyen terme pour les exercices 2023 à 2025, à savoir une croissance organique du chiffre d'affaires net comprise entre 5 % et 7 % et une croissance organique du bénéfice d'exploitation comprise entre 6 % et 9 %.

ENTREPRISES - FTSE 250

Le propriétaire de William Hill, 888 Holdings, a déclaré que sa performance jusqu'à présent en 2023 a été "mitigée" avec un revenu global pour le troisième trimestre qui devrait être de 10% à environ 400 millions de livres sterling. La société a déclaré que les principaux moteurs de cette baisse étaient l'impact continu des changements de conformité sur les marchés dotcom, l'impact continu des changements de jeu plus sûrs au Royaume-Uni, l'impact à court terme d'un changement d'approche marketing et des sports conviviaux pour les clients qui frappent la marge à la fois au Royaume-Uni et sur les marchés internationaux. En ce qui concerne l'avenir, 888 s'attend à ce que le chiffre d'affaires du dernier trimestre de l'année soit supérieur à celui du troisième, mais inférieur à celui de l'année précédente d'un chiffre à un chiffre. Elle prévoit de renouer avec la croissance de ses revenus en 2024.

Mitchells & Butlers a déclaré que le dernier trimestre de son exercice financier, clos le 23 septembre, avait été "solide", avec une croissance des ventes à périmètre constant de 9,7 %. Sur l'ensemble de l'exercice, la croissance des ventes à périmètre constant s'est élevée à 9,1 %. Il a ajouté qu'il restait "conscient" de l'environnement macroéconomique difficile et des pressions exercées sur le consommateur, mais qu'il était néanmoins confiant que l'exercice financier actuel se situerait dans le haut de la fourchette des attentes du consensus.

Babcock International a déclaré que les échanges depuis le début de son exercice financier ont été "encourageants", notant une bonne croissance organique du chiffre d'affaires, une amélioration de la performance opérationnelle et un flux de trésorerie élevé par rapport à la même période de l'année précédente. L'entreprise d'aérospatiale et de défense a ajouté que le bénéfice sous-jacent a augmenté d'une année sur l'autre grâce à la croissance du chiffre d'affaires et à l'amélioration continue des opérations. Pour ce qui est de l'avenir, Babcock a déclaré que les nouveaux programmes gagnés, les renouvellements de contrats et les progrès de son pipeline restent solides, ce qui soutient ses attentes inchangées d'une nouvelle année de croissance organique du chiffre d'affaires et d'une nouvelle augmentation de la marge sous-jacente.

AUTRES ENTREPRISES

Deliveroo a proposé de restituer jusqu'à 250 millions de livres sterling à ses actionnaires par le biais d'une offre publique d'achat à un prix compris entre 115 pence et 135 pence par action. Le service de livraison de nourriture en ligne a déclaré que le prix de l'offre publique d'achat représente une prime de 6 % à 24 % par rapport à son cours de clôture de mercredi. L'offre est soumise à l'approbation des actionnaires et devrait être ouverte vendredi. L'offre devrait être clôturée le 27 octobre et le produit de l'offre devrait être versé au début du mois de novembre.

Yellow Cake a annoncé que 18,7 millions d'actions ont été placées auprès d'investisseurs institutionnels existants et nouveaux à un prix fixe de 5,50 GBP par action par le biais d'un bookbuild accéléré, ce qui a permis de lever 103 millions de GBP. Le placement a été annoncé mercredi. Les actions émises dans le cadre du placement représentent environ 9,4 % du capital social de la société. Celle-ci a une capitalisation boursière de 1,15 milliard de livres sterling. Le directeur général, Andre Liebenberg, ajoute : "La dynamique positive récente du prix de l'uranium est révélatrice des thèmes que nous avons constamment exposés, les fondamentaux de l'offre et de la demande et l'acceptation plus large du rôle essentiel que l'énergie nucléaire jouera dans le soutien de nos ambitions en matière d'énergie nette zéro agissant tous deux comme des moteurs à long terme. Pour l'avenir, nous restons convaincus que les prix au comptant et à terme devront encore augmenter pour atteindre un prix incitatif qui soutienne la construction de nouvelles mines entièrement nouvelles, nécessaires pour répondre aux attentes de la demande d'uranium à moyen et long terme".

