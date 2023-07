Le manque de clarté concernant les mesures de relance prévues par Pékin se traduira par un appétit mitigé pour les actions européennes jusqu'à la fin de l'année 2023, selon les investisseurs, alors que la Chine est le troisième marché d'exportation de l'UE.

Des voitures haut de gamme aux montres de luxe, les secteurs européens de la consommation discrétionnaire et de base, de la technologie, de l'industrie et des matériaux sont tous fortement exposés aux revenus de la Chine.

Alors que la reprise de la deuxième économie mondiale après la crise du COVID-19 s'essouffle, les investisseurs sont impatients d'obtenir des détails sur le soutien politique promis par Pékin pour stimuler la croissance.

La levée des restrictions COVID en Chine a été l'un des principaux moteurs de la reprise des actions européennes au début de l'année, mais l'économie chinoise est aujourd'hui en perte de vitesse.

En juin, l'activité des services en Chine a progressé au rythme le plus lent depuis cinq mois, tandis que l'activité industrielle a reculé pour le troisième mois consécutif en juin.

La Chine est confrontée à de nombreux défis, notamment la diminution et le vieillissement de sa population, l'endettement des gouvernements locaux, le ralentissement de l'immobilier et le regain de tensions géopolitiques.

"La réouverture de la Chine sera probablement un facteur défavorable, alors qu'elle a été un facteur favorable au cours des cinq premiers mois de l'année", a déclaré Karim Chedid, responsable de la stratégie d'investissement pour iShares chez BlackRock pour la région EMEA.

"Mais nous verrons si les mesures de relance politique changeront la donne.

Les actions européennes ont réagi en conséquence.

L'indice MSCI Europe a progressé de 10 % au premier trimestre, mais de seulement 1 % au deuxième, avant de commencer à reculer à mesure que les perspectives s'assombrissaient.

Selon les calculs de Barclays, la Chine, troisième marché d'exportation de l'Union européenne après les États-Unis et la Grande-Bretagne, représente environ 15 % des ventes des entreprises des indices MSCI UK et MSCI Germany. Les ventes françaises, suédoises et suisses vers la Chine représentent 10 %.

L'UE a exporté pour plus de 70 milliards d'euros de produits vers la Chine entre janvier et avril, selon des chiffres publiés en juin.

Clingendael, un groupe de réflexion néerlandais, a estimé que l'année dernière, plus de la moitié des revenus de Rio Tinto provenait de la Chine, le plus grand importateur de matières premières au monde. Les actions de Rio ont baissé de plus de 12 % depuis le début de l'année.

En ce qui concerne la consommation, M. Clingendae estime qu'un tiers des revenus du fabricant de montres de luxe Richemont, un cinquième des revenus de l'entreprise de vêtements de sport Adidas et un cinquième des revenus du fabricant de voitures de luxe BMW proviennent de la Chine.

Emmanuel Cau, responsable de la stratégie des actions européennes chez Barclays, qui avait recommandé en mai de prendre des bénéfices sur les actions sensibles à la Chine, a revu à la hausse le secteur minier européen, très exposé à la Chine, après que le gouvernement a dévoilé des mesures de relance.

"L'amélioration de la situation en Chine devrait être bénéfique pour l'Europe également", a déclaré M. Cau.

Mais M. Chedid de BlackRock n'est pas convaincu que les mesures politiques, qui comprennent des réductions de taux d'intérêt, changeront la donne.

QUELLES MESURES DE RELANCE ?

Des sources impliquées dans les discussions politiques ont déclaré à Reuters que les mesures de relance de la Chine viseront à soutenir la faible demande dans les secteurs de la consommation et du privé.

Les économistes de Barclays s'attendent à ce que tout soutien politique en Chine soit principalement axé sur le soutien de la demande dans les services et sur la stimulation des investissements dans la technologie, la fabrication et l'infrastructure, en particulier dans les centres de données et l'énergie verte.

Les économistes de Goldman Sachs pensent que les vents contraires persisteront probablement en Chine, car un assouplissement modéré des politiques cette année ne compensera que partiellement les défis du marché immobilier et ce qu'ils appellent le pessimisme omniprésent des consommateurs et des entrepreneurs.

La banque s'attend à ce que la croissance du PIB réel en Chine s'accélère pour atteindre 5,4 % en glissement annuel, contre un taux de croissance mondial de 2,4 %, 1,8 % aux États-Unis et 0,5 % dans la zone euro.

Fahad Kamal, directeur des investissements chez SG Kleinwort Hambros, a déclaré que les données chinoises avaient déçu parce que les attentes étaient trop élevées. Il a continué à surpondérer les actions européennes et a réduit son exposition au marché intermédiaire chinois.

"La situation est encore assez bonne. L'économie chinoise est en passe de croître de 5 % cette année. C'est la deuxième économie mondiale ! Que donnerions-nous pour que le Royaume-Uni, les États-Unis ou l'Europe connaissent une croissance de 5 % ?

Les valeurs du luxe ont bénéficié d'une demande soutenue, les actions de LVMH, la plus grande entreprise d'Europe en termes de valeur de marché, ayant augmenté d'environ 25 % cette année. LVMH tire un quart de ses revenus de la Chine.

Richemont, Burberry et Moncler, qui réalisent chacun un tiers de leur chiffre d'affaires en Chine, sont tous en hausse de 10 à 20 % cette année.

Les actions de la société de semi-conducteurs BE Semiconductor Industries, qui, selon Barclays, réalise environ 40 % de son chiffre d'affaires en Chine, ont bondi de près de 70 % cette année.

Kevin Thozet, membre du comité d'investissement de Carmignac, a déclaré qu'il n'y aurait probablement de nouvelles mesures de relance budgétaire qu'en septembre ou en octobre.

"Le gouvernement chinois devra constater une aggravation des difficultés de l'économie et une plus grande détérioration du marché de l'emploi avant d'agir.