Le secteur mondial des produits dérivés défend les CDS après les faillites bancaires

Les credit default swaps (CDS) sont des produits dérivés qui proposent une assurance contre le risque qu'un émetteur d'obligations - comme une banque - ne rembourse pas ses créanciers.

L'ESMA, l'autorité de surveillance des marchés de l'Union européenne, a déclaré jeudi qu'elle avait, en collaboration avec les régulateurs nationaux, "examiné les récents mouvements du marché, y compris sur le marché des CDS".

Cette déclaration fait suite aux commentaires formulés en début de semaine par Andrea Enria, le responsable de la supervision à la Banque centrale européenne, qui a souligné la forte volatilité des CDS de la Deutsche Bank lors de la chute de ses actions vendredi.

Loin d'être opaque, l'une des critiques formulées par Mme Enria, Scott O'Malia, directeur général de l'ISDA, a déclaré que les régulateurs avaient déjà accès à un grand nombre de données montrant "qui négocie quoi, quand et en quelle quantité".

Les modifications apportées après le krach financier de 2008 signifient que dans 18 des 20 plus grandes économies mondiales, tous les produits dérivés de gré à gré (OTC) - y compris les CDS "single-name", comme on les appelle pour les banques ou les entreprises individuelles - sont désormais déclarés aux régulateurs par l'intermédiaire de "référentiels centraux".

"Ces règles signifient que les CDS à nom unique, qui jouent un rôle important dans la gestion des risques, sont beaucoup plus transparents", a déclaré M. Malia.

En outre, le Trade Information Warehouse de la Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) - une base de données centralisée qui détaille pratiquement tous les contrats de CDS compensés et bilatéraux - contient des informations sur plus de 50 000 comptes dans 95 pays.

La compensation des CDS de banques ou d'entreprises individuelles est également disponible auprès de CDSClear et ICE Clear Credit de la LCH. Par exemple, LCH propose la compensation de plus de 300 noms de sociétés européennes, dont le Crédit suisse et la Deutsche Bank, ainsi que d'autres grands créanciers tels que Barclays, BNP Paribas et HSBC.

Dans l'ensemble, le marché des dérivés de crédit est également beaucoup plus petit qu'il ne l'était avant la crise de 2008.

Selon les données de la Banque des règlements internationaux, l'exposition brute au marché des dérivés de crédit était de 247 milliards de dollars à la fin du mois de juin 2022, contre 5 400 milliards de dollars à la fin de l'année 2008.

"Le marché des dérivés de crédit continue de jouer un rôle essentiel, en particulier en temps utile", a déclaré Malia. "Il permet aux entreprises de personnaliser et de couvrir leur exposition à des crédits individuels ou à des secteurs.