Les avocats de Rogers-Shaw pourraient obtenir une plus grande part du jackpot de plus de 100 millions de dollars canadiens en honoraires.

Et dans un revirement rare, les avocats devraient empocher une plus grande part des honoraires totaux que les banquiers, qui bénéficient normalement le plus des transactions hors normes, indiquent les sources. L'opération figure parmi les plus gros événements en matière d'honoraires dans l'histoire des fusions et acquisitions au Canada, et une source familière avec la situation a déclaré à Reuters qu'elle ferait gagner aux banques impliquées entre 5 et 10 % de leurs honoraires annuels de banque d'investissement.

L'accord de 20 milliards de dollars canadiens, qui créera le deuxième opérateur de télécommunications du Canada, a franchi tous les obstacles juridiques après que le Tribunal de la concurrence s'y soit opposé en raison des craintes que l'inclusion de la fusion n'augmente les frais de téléphonie mobile au Canada, qui sont déjà les plus élevés au monde.

Après s'être battu pendant deux ans devant les tribunaux, l'agence antitrust a décidé de ne pas donner suite à ses objections sur le plan juridique et la fusion attend maintenant le feu vert final du ministre de l'innovation, des sciences et de l'industrie, François-Philippe Champagne.

Rogers et Shaw ont estimé en avril 2021 que la transaction coûterait 100 millions de dollars canadiens en frais totaux, mais certains banquiers et avocats s'attendent maintenant à ce que le montant soit plus élevé en raison de la longue bataille judiciaire. Rogers a refusé de fournir des chiffres révisés.

Bien que les cabinets d'avocats négocient parfois des honoraires fixes sur les transactions, les participants au marché ont déclaré que de tels accords seraient peu probables sur des transactions confrontées au degré d'incertitude juridique de Rogers-Shaw. Lorsque la transaction a été lancée, on ne savait pas que Rogers devrait faire face à une bataille de plus de deux ans pour obtenir l'approbation réglementaire, ce qui ferait grimper les honoraires des avocats, qui sont payés à l'heure.

"En raison de la longueur du processus d'approbation, les équipes juridiques sont susceptibles de prendre la majorité de ces honoraires, ce qui n'est pas typique", a déclaré Derek Van der Plaat, directeur général chez BDO Canada, Fusions et acquisitions et marchés financiers.

La transaction Rogers-Shaw devrait être la dixième plus importante transaction de l'histoire canadienne depuis 1995, selon les données de Dealogic.

Les cabinets d'avocats Lax O'Sullivan Lisus Gottlieb ont représenté Rogers, tandis que Davies Ward Phillips & Vineberg et Wachtell sont les avocats de Shaw.

VENTE DE LIBERTE

Les cabinets d'avocats Goodmans et Torys ont conseillé Rogers et son actionnaire majoritaire, tandis que Davies Ward Phillips et Vineberg et Wachtell, Lipton Rosen et Katz ont représenté Shaw. Burnet, Duckworth and Palmer est un conseiller juridique indépendant d'un comité spécial d'administrateurs indépendants de Shaw.

Aucun des cabinets d'avocats n'a répondu aux questions de Reuters sur les frais juridiques.

Rogers a retenu BofA Securities et Barclays comme conseillers financiers tandis que Shaw a été conseillée par TD Securities et CIBC World Markets Inc pour son comité spécial.

Un porte-parole de Barclays a refusé de commenter et TD, CIBC et BofA n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Bien qu'il soit plus difficile d'obtenir des données en raison de l'absence de réglementation sur la transparence des frais au Canada, une autre transaction canadienne parmi les 10 premières a été la scission de 22,4 milliards de dollars d'EnCana Corp de ses opérations de sables bitumineux en Cenovus Energy Inc en 2009, qui a rapporté 265 millions de dollars avant impôts en frais totaux, selon les documents déposés auprès de l'organisme de réglementation américain.

Rogers a accepté de vendre l'unité mobile de Shaw, Freedom Mobile, à Quebecor Inc. à titre de concession après que le Bureau de la concurrence ait bloqué l'accord initial, ce qui a créé un autre flux d'honoraires. Bennett Jones a représenté Quebecor devant le Tribunal de la concurrence.

Vendredi, Rogers et Shaw ont repoussé pour la quatrième fois la date limite de conclusion de l'entente au 31 mars.

(1 $ = 1,3329 dollar canadien)