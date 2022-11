Les banques britanniques affirment que la protection des consommateurs pourrait se retourner contre elles en cas de crise du coût de la vie.

Les consommateurs sont aux prises avec une inflation de plus de 11 %, son plus haut niveau depuis 41 ans, des prix de l'énergie et des denrées alimentaires plus élevés, et d'autres hausses de taux d'intérêt prévues par la Banque d'Angleterre.

Le directeur général de UK Finance, David Postings, a déclaré que les portefeuilles des créanciers ont jusqu'à présent résisté aux tensions économiques actuelles.

"Les arriérés et les dépréciations se situent autour des niveaux normaux, mais il est clair que la tension augmente alors que les taux d'intérêt continuent d'augmenter", a déclaré Postings lors du dîner annuel de UK Finance.

Les banques disposeront d'un moratoire sur les reprises de possession pendant la période des fêtes, a déclaré M. Postings.

Mais il a constaté une "réelle inquiétude" quant au déploiement du "devoir du consommateur" plus strict de la Financial Conduct Authority sur les entreprises financières pour garantir de bons résultats aux clients.

La FCA a déclaré que les règles commenceront à s'appliquer aux produits nouveaux et existants à partir du 31 juillet 2023, mais ce calendrier est "extrêmement serré, peut-être trop serré", a déclaré Postings.

Face au manque de clarté de la définition des "bons résultats" et au risque réel de contestation, je crains que les entreprises n'adoptent une approche à faible risque, en retirant des produits et/ou en renforçant les critères de vente", a déclaré M. Postings.

Cela exclurait effectivement les personnes qui pourraient avoir le plus besoin de soutien financier, a-t-il ajouté.

Le directeur général de la FCA, Nikhil Rathi, a déclaré dans un discours lors du dîner qu'il savait que les banques avaient des inquiétudes, mais qu'il n'y aurait pas d'extension.

"Grâce à votre coopération et à votre travail acharné, nous espérons avoir surmonté les principales pierres d'achoppement dans la conception et la mise en œuvre", a déclaré M. Rathi, ajoutant que le chien de garde vérifierait qu'aucun consommateur n'est exclu.

"Les entreprises semblent être sur la bonne voie et nous ne voyons pas la nécessité de déplacer à nouveau ces échéances", a déclaré M. Rathi.

Il est plus que jamais essentiel que les emprunteurs et les épargnants se voient proposer des taux équitables et compétitifs, a ajouté M. Rathi.

Le président du conseil d'administration de UK Finance, Bob Wigley, a déclaré qu'il s'attendait à ce que la déclaration fiscale du ministre des finances, Jeremy Hunt, jeudi, contribue à restaurer la "réputation traditionnelle de la Grande-Bretagne en matière de gestion saine des finances publiques" après les turbulences sur les marchés obligataires britanniques en septembre.

"J'espère qu'il reconnaîtra également l'importance de ce partenariat proposé par notre secteur. Cela signifie reconnaître les taux excessifs des taxes globales sur les banques à Londres par rapport aux autres centres financiers mondiaux, notamment Amsterdam, Francfort, Dublin et New York", a déclaré Wigley.

Les banques espèrent que M. Hunt annoncera une réduction de la surtaxe fiscale sur leurs bénéfices.