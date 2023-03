Les banques britanniques invitées à expliquer pourquoi certains taux d'épargne restent si bas

(Alliance News) - Un comité de députés fait pression sur les plus grandes banques britanniques pour qu'elles expliquent pourquoi certains de leurs taux d'épargne sont encore nettement inférieurs au taux de base de la Banque d'Angleterre.

Le Comité du Trésor a écrit à Barclays PLC, HSBC UK, Lloyds Banking Group PLC et NatWest Group PLC.

Les lettres signalent aux banques qu'elles ont récemment fait état d'une augmentation de leur marge d'intérêt nette - la différence entre les intérêts qu'une banque verse aux épargnants et ce qu'elle reçoit des emprunteurs.

La commission veut savoir si les marges d'intérêt nettes sont liées aux montants que les patrons des banques sont payés.

Les lettres indiquent également que les électeurs des députés peuvent raisonnablement supposer que les banques ont profité de l'augmentation du taux de base de la Banque d'Angleterre et de la réticence des clients à changer de banque pour augmenter leurs marges nettes et leurs bénéfices.

Les lettres soulignent que certains comptes d'épargne offrent encore des taux d'intérêt inférieurs à 1 %, alors que le taux de base s'élève désormais à 4 %.

Les banques proposent une gamme d'options d'épargne, certains comptes rapportant désormais plus de 4 %.

Les députés s'interrogent sur la manière dont Barclays, HSBC, Lloyds Banking Group (qui comprend Halifax et Bank of Scotland) et NatWest Group (qui comprend RBS) déterminent la proportion des hausses de taux d'intérêt à répercuter sur leurs clients épargnants.

La commission a également souligné que plusieurs banques ont également augmenté la rémunération de leurs directeurs généraux.

Par exemple, la lettre adressée à Alison Rose, directrice générale de NatWest, indique : "Nous comprenons que vous avez reçu une rémunération totale de 5,2 millions de livres sterling en 2022 (en hausse de 46 % par rapport aux 3,6 millions de livres sterling de 2021)".

La commission demande aux banques si la rémunération des PDG est liée aux bénéfices des banques, aux marges d'intérêt nettes et aux performances de leurs activités d'épargne et de crédit hypothécaire.

Les députés demandent également à chaque banque une ventilation des revenus et des bénéfices générés par leurs produits d'épargne, la valeur des dépôts sur leurs comptes d'épargne instantanée à accès facile, et combien de clients ont plus de 5 000 GBP sur ces comptes.

Il est également demandé aux banques combien d'agences elles ont l'intention de fermer au cours des deux prochaines années.

Commentant cette correspondance, Harriett Baldwin, présidente du Comité du Trésor, a déclaré : "Bien qu'il soit toujours conseillé aux consommateurs de magasiner pour trouver les meilleures offres, il est difficile d'éviter la conclusion que nos plus grandes banques profitent de leurs clients les plus fidèles pour augmenter leurs profits et la rémunération de leurs PDG.

"L'outil le plus puissant dont disposent les consommateurs est de porter leur argent ailleurs. Mais les banques ont également une responsabilité à cet égard. Elles doivent faire un effort et proposer à nos électeurs des taux d'épargne raisonnables."

Par Vicky Shaw, correspondante PA pour les finances personnelles

