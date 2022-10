Les banques et les grandes entreprises cherchent à obtenir des directives plus claires pour lutter contre les escroqueries

La fraude bancaire a coûté aux consommateurs britanniques près de 610 millions de livres (684,36 millions de dollars) jusqu'à présent cette année, ce qui constitue une menace pour la sécurité nationale, a déclaré ce mois-ci le groupe de pression bancaire UK Finance.

Les banques ont déjà amélioré leurs défenses contre les escroqueries, mais un rapport de l'organisme sectoriel Stop Scams UK et du Royal United Services Institute, publié jeudi, indique que des directives et des processus complexes concernant la législation sur la protection de la vie privée rendent difficile le partage des données par les entreprises pour mettre fin aux fraudes.

La Grande-Bretagne a proposé un "projet de loi sur la sécurité en ligne" pour traiter les contenus préjudiciables en ligne et aider les régulateurs financiers à sévir davantage contre les escroqueries.

Les banques espèrent que le projet de loi comprendra des directives plus claires leur permettant de partager des données client anonymes - ou des données qui n'identifient pas l'individu auquel elles se réfèrent - afin de repérer plus rapidement de nouveaux types d'escroqueries.

"Si nous voulons débloquer le partage des données à grande échelle, nous demandons des changements proportionnés et sensés aux orientations concernant l'interprétation de la loi sur la protection de la vie privée", a déclaré Ruth Evans, présidente de Stop Scams UK, dont les membres comprennent HSBC, Lloyds, NatWest, Barclays, TalkTalk, Meta et Google.

Le risque d'intervention réglementaire et le manque de clarté sur ce qui est autorisé par la loi étouffent les initiatives, et des changements de politique sont nécessaires pour qu'il soit clair que le partage des données est autorisé et même encouragé, selon le rapport.

Le mois dernier, davantage de banques ont rejoint la ligne d'assistance téléphonique de Stop Scams UK pour signaler les fraudes, la crise du coût de la vie entraînant une augmentation du nombre d'escroqueries financières.

Cependant, les banques qui demandent plus de certitude quant au partage des données anonymes se heurtent à l'opposition des groupes de défense de la vie privée.

(1 $ = 0,8913 livre)