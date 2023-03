Les banques européennes malmenées après le sauvetage du Credit Suisse

Entre-temps, les banques centrales mondiales ont intensifié leurs efforts pour soutenir le flux de liquidités dans le monde entier afin d'éviter le type de saisie qui s'est produit en 2008.

Les actions de Credit Suisse ont chuté de plus de 63 %, tandis que les actions du groupe UBS ont perdu 12,5 %.

Dimanche, UBS a accepté de payer 3 milliards de francs suisses (3,23 milliards de dollars) pour acquérir Credit Suisse, vieille de 167 ans, et d'assumer jusqu'à 5,4 milliards de dollars de pertes. Les autorités de régulation suisses ont orchestré l'opération au cours du week-end.

"La rapidité avec laquelle cette institution vieille de 167 ans s'est détériorée, alors qu'elle était auparavant considérée comme trop importante pour faire faillite, a ébranlé le secteur bancaire", a déclaré Susannah Streeter, responsable de l'argent et des marchés chez Hargreaves Lansdown.

"Alors que l'onde de choc continue de se propager, les banques centrales ont pris des mesures d'arrière-garde pour réduire les risques de contagion.

Face au risque d'une perte de confiance rapide dans la stabilité du système financier, une cohorte de banques centrales s'est mise d'accord dimanche pour renforcer les flux de liquidités dans le monde.

Dans le cadre de l'accord avec UBS, les régulateurs suisses ont forcé Credit Suisse à déprécier environ 16 milliards de dollars de sa dette additionnelle de niveau 1, qui fait partie de ses réserves de capital.

JPMorgan a déclaré que, bien qu'UBS ait tout à gagner à long terme de l'accord, la dépréciation des obligations AT1 aurait un impact sur les autres banques européennes.

"Nous pensons que cette dépréciation des obligations AT1 par une banque d'importance systémique aura des conséquences négatives sur le marché AT1 des banques européennes au sens large, ainsi que sur le profil de financement global et le coût des capitaux propres des banques", ont déclaré les stratèges de JPMorgan Kian Abouhossein et Amit Ranjan dans une note publiée lundi.

L'indice des valeurs bancaires a chuté de 6 % dans les premiers échanges lundi - atteignant son plus bas niveau depuis novembre - et à 8h36 GMT, il était en baisse de 4,2 %. L'indice a perdu environ 19 % ce mois-ci après que la récente faillite de plusieurs banques régionales américaines ait provoqué une vente plus importante des actions bancaires.

Barclays a réduit son opinion sur les banques européennes de "neutre" à "positive" lundi, citant une probable augmentation de la surveillance réglementaire après l'effondrement de Silicon Valley Bank et l'accord d'UBS pour acheter Credit Suisse.

La Deutsche Bank a chuté de 6,2 % dans les premiers échanges et la Commerzbank a perdu 4,6 %. Les banques françaises BNP Paribas et Société Générale étaient en baisse d'environ 4,6 % et 4,9 %, respectivement.

Les actions de Standard Chartered ont passé le début des échanges près du bas de l'indice FTSE 350 avec Natwest et Barclays, toutes en baisse de 4,2 % à 5,2 %.